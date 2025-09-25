  • 25.09.2025, 15:46:02
Hagebutten - heimisch, köstlich, wertvoll

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 04. Oktober 2025 um 16.20 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - 

Die kleine Scheinfrucht mit der großen Wirkung: die Hagebutte ist eine wahre Energiebombe, wie Österreichs erste Hagebutten-Bäuerin zeigt. Die rote Frucht ist reich an Vitamin C, Mineralstoffen, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen. Schon acht Hagebutten decken den täglichen Vitamin C-Bedarf eines Erwachsenen. In der Steiermark hat Hagenbutten-Bäuerin Nicole Reiter damit begonnen, sie zu kultivieren.

Wir sind bei der Ernte und beim Veredeln dabei und bekommen Rezepttipps. Die Hagebutte, auch Hetschal oder Hetschepetsch genannt, ist die sogenannte Scheinfrucht oder Sammelnussfrucht der Wildrosen und der wenig gefüllten Rosensorten. Nicole Reiter verarbeitet ihre Hagebutten etwa zu Hetschi Balls, Pulver und Tee. Sogar bei Pferden hat sich die Hagebutte als natürliches Heilmittel bereits bewährt.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 04. Oktober:

*Dürreschäden in Kärnten und Steiermark

Die Dürre im Süden von Kärnten und der Steiermark hat heuer in der Landwirtschaft einen Schaden von 70 Millionen Euro angerichtet. Zum Vergleich: der Gesamtschaden in ganz Österreich beträgt laut Österreichischer Hagelversicherung 100 Millionen Euro, inklusive Frost und Unwetter. Ein Lokalaugenschein in Unterkärnten, im Bezirk Völkermarkt.

*Wer wird Publikumsliebling?

Bei der Wahl zum heurigen „Land und Leute“-Favoriten gehen diese Woche zwei weitere Mutmacher ins Rennen. Die Kärntnerin Esther Lichtenegger hat nach dem Tod ihres Vaters den Bergbauernhof der Familie übernommen – neben ihrem Job in einem technischen Büro. Und der Salzburger Wolfgang Gruber zeigt, wie er nach einem schweren Unfall allen Widerständen zum Trotz seinen Bauernhof weiterführt.

Höhepunkt der Weinlese

Bei Familie Stoiber im Kremstal in Niederösterreich ist gerade das feine Gespür des Winzers gefragt. Denn bei der Weinlese wird täglich entschieden, welche Trauben geerntet werden - eine wichtige Qualitätsentscheidung.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt

ORF Niederösterreich
Mag. Sofija Nastasijevic
Telefon: +43 2742 2210-23752
E-Mail: sofija.nastasijevic@orf.at

