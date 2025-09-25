AVISO: Greenpeace-Protest gegen Lobautunnel

Wien (OTS) -

Greenpeace protestiert am morgigen Freitag, 26. September, um 09:00 Uhr vor dem Verkehrsministerium in Wien gegen die Entscheidung von Verkehrsminister Peter Hanke, den Bau des Lobautunnels voranzutreiben. Das Milliardenprojekt erzeugt mehr Verkehr, versiegelt wertvolle Böden und zerstört Natur. Greenpeace fordert Hanke auf, seine Betonpolitik zu stoppen und stattdessen in den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel zu investieren.

Wir laden alle Medienvertreter:innen zum Protest ein:

Greenpeace-Protest gegen den Lobautunnel

Datum: Freitag, 26. September 2025

Zeit: 09:00 Uhr

Ort: Vor dem Verkehrsministerium, Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Für Interviews vor Ort steht Ihnen zur Verfügung:

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin, Greenpeace Österreich

Um Anmeldung per E-Mail an presse@greenpeace.at wird gebeten.