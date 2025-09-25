  • 25.09.2025, 15:31:02
  • /
  • OTS0183

AVISO: Greenpeace-Protest gegen Lobautunnel

Umweltschutzorganisation protestiert morgen vor Verkehrsministerium gegen Milliardenprojekt – Stopp für klima- und naturfeindliche Betonpolitik von Minister Hanke gefordert

Wien (OTS) - 

Greenpeace protestiert am morgigen Freitag, 26. September, um 09:00 Uhr vor dem Verkehrsministerium in Wien gegen die Entscheidung von Verkehrsminister Peter Hanke, den Bau des Lobautunnels voranzutreiben. Das Milliardenprojekt erzeugt mehr Verkehr, versiegelt wertvolle Böden und zerstört Natur. Greenpeace fordert Hanke auf, seine Betonpolitik zu stoppen und stattdessen in den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel zu investieren.

Wir laden alle Medienvertreter:innen zum Protest ein:

Greenpeace-Protest gegen den Lobautunnel
Datum: Freitag, 26. September 2025
Zeit: 09:00 Uhr
Ort: Vor dem Verkehrsministerium, Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Für Interviews vor Ort steht Ihnen zur Verfügung:

  • Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin, Greenpeace Österreich

Um Anmeldung per E-Mail an presse@greenpeace.at wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Jasmin Duregger
Klima- und Energieexpertin
Greenpeace in Österreich
Tel: +43 (0) 664 840 3803
E-Mail: jasmin.duregger@greenpeace.org

Felix Greul
Pressesprecher
Greenpeace in Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 85 74 598
E-Mail: felix.greul@greenpeace.org

