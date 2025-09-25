- 25.09.2025, 15:31:02
- /
- OTS0183
AVISO: Greenpeace-Protest gegen Lobautunnel
Umweltschutzorganisation protestiert morgen vor Verkehrsministerium gegen Milliardenprojekt – Stopp für klima- und naturfeindliche Betonpolitik von Minister Hanke gefordert
Greenpeace protestiert am morgigen Freitag, 26. September, um 09:00 Uhr vor dem Verkehrsministerium in Wien gegen die Entscheidung von Verkehrsminister Peter Hanke, den Bau des Lobautunnels voranzutreiben. Das Milliardenprojekt erzeugt mehr Verkehr, versiegelt wertvolle Böden und zerstört Natur. Greenpeace fordert Hanke auf, seine Betonpolitik zu stoppen und stattdessen in den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel zu investieren.
Wir laden alle Medienvertreter:innen zum Protest ein:
Greenpeace-Protest gegen den Lobautunnel
Datum: Freitag, 26. September 2025
Zeit: 09:00 Uhr
Ort: Vor dem Verkehrsministerium, Radetzkystraße 2, 1030 Wien
Für Interviews vor Ort steht Ihnen zur Verfügung:
- Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin, Greenpeace Österreich
Um Anmeldung per E-Mail an presse@greenpeace.at wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Jasmin Duregger
Klima- und Energieexpertin
Greenpeace in Österreich
Tel: +43 (0) 664 840 3803
E-Mail: jasmin.duregger@greenpeace.org
Felix Greul
Pressesprecher
Greenpeace in Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 85 74 598
E-Mail: felix.greul@greenpeace.org
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRP