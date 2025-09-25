  • 25.09.2025, 15:28:02
Industrie begrüßt Einrichtung eines Dachfonds für Startup-Finanzierung

Struktur und Governance wesentlich

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt die heute durch das BMWET angekündigte Einrichtung eines Dachfonds für die Wachstumsfinanzierung von Startups. „In Österreich werden oftmals bahnbrechende Innovationen in der Forschung entwickelt, die Umsetzung und internationale Skalierung findet dann jedoch in anderen Regionen statt. Somit verlieren wir Wertschöpfung, Innovationen und Arbeitsplätze und gefährden damit unser aller Wohlstand“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Ein deutliches Hindernis ist die fehlende Finanzierung der Wachstumsphase von Unternehmen durch privates Risikokapital. Diese Finanzierungslücke in Österreich führt dazu, dass Unternehmen nicht die Wachstumschancen realisieren können und letztlich ins Ausland abwandern. Dies ist insbesondere für hochinnovative Unternehmen in den Schlüsseltechnologien zentral wie etwa den Quanten- oder Weltraumtechnologien, der Künstlichen Intelligenz, der Halbleiterindustrie, den Produktionstechnologien oder den Life Sciences.

Mit der Umsetzung des Dachfonds erhalten nun innovative Startups und Scale-ups die Möglichkeit die Skalierung ihres Unternehmens auch in Österreich voranzutreiben und ein Wachstum im internationalen Maßstab zu ermöglichen. „Dabei ist es jedoch zentral, dass die Struktur und Governance des Dachfonds sich an internationalen Best Practices wie etwa dem Dänischen Wachstumsfonds orientieren“, so Neumayer. Dazu gehören eine unabhängige Governance ebenso wie eine Leitung durch ein professionelles Management mit internationalem Track Record. „So kann erreicht werden, dass die Investitionen des Dachfonds auch tatsächlich zur Technologieentwicklung in Österreich und damit zum zukünftigen Wohlstand Österreichs beitragen“, so Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: marlena.mayer@iv.at
Website: https://www.iv.at

