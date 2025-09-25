FPÖ – Hafenecker: „Die Grünen und Verkehrspolitik – das passt nicht zusammen!“

Wien (OTS) -

Die aktuelle Grünen-Chefin Gewessler durfte zwar eine Legislaturperiode lang Verkehrsministerin spielen, aber ihr Fachwissen hinsichtlich Verkehrspolitik dürfte sie dabei allerdings nicht gravierend verbessert haben. „Wenn man sich die aktuellen Sujets der Grünen so ansieht, dann weiß man: Grüne und Verkehrspolitik – das passt nicht zusammen!“, so FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker. Auf Facebook behaupten die Grünen: „Milliarden für eine Autobahn – kein Geld für dich“ Hafenecker lässt das so nicht stehen, denn: „Die ASFINAG bestreitet den Betrieb, den Erhalt und den Ausbau des heimischen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes ausschließlich aus jenem Geld, das über Vignette, Lkw-Maut und Sondermautstrecken hereinkommt. Die ASFINAG bekommt dafür keinen einzigen Cent an Steuergeld. Das sollte man als ehemalige Verkehrsministerin eigentlich wissen. Aber wenn man zurückblickt, dann muss man leider erkennen, dass Frau Gewessler ihre Energie lieber in peinliche Aktionen wie ‚BMK goes Drag‘ investiert hat, anstatt sich ernsthaft mit der hochrangigen Straßeninfrastruktur zu beschäftigen.“

Der Schaden, den die Autohasserin Gewessler als Ministerin angerichtet habe, sei gewaltig. „Mit ihrer Blockade aller wesentlichen Straßenprojekte hat Gewessler gezeigt, wie egal ihr einerseits verkehrsgeplagte Österreicher und andererseits die heimische Wirtschaft sind. Eine moderne hochrangige Straßeninfrastruktur ist die Lebensader für die Betriebe und die Menschen werden entlastet, weil der Verkehr dann auf Autobahnen und Schnellstraßen gebündelt wird und die Lkw nicht mehr durch Ortskerne donnern“, so Hafenecker.