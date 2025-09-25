MNT Bybit-Ära: ein leistungsstarker Vermögenswert für zwei Ökosysteme

Dubai, Vae (OTS) -

Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen, hat ein vollständiges Upgrade der Mantle (MNT)-Kapazitäten auf Bybit vorgestellt, nachdem sie zuvor die Mantle x Bybit Roadmap angekündigt hatte. Damit ist die Integration des Ökosystems von Bybit und MNT abgeschlossen: MNT verbindet nun die gesamte Bybit-Infrastruktur über Produktlinien und das grenzenlose „Mantleverse", wodurch der Token zu einem strategischen Vermögenswert für Bybit-Nutzerinnen und -Nutzer wird und Bybit zum natürlichen Marktplatz für MNT-Investoren macht.

MNT hat in den letzten Monaten einen explosionsartigen Aufschwung erlebt, der in wichtigen Meilensteinen gipfelte, die das Unternehmen zu einer dominierenden Kraft im Layer-2-Ökosystem gemacht haben:

Unaufhaltsamer Allzeit-Höchststand (All-time High, ATH): MNT erreichte seinen letzten ATH am 23. September 2025 bei 1,88 USD

Eine 1.400%ige Steigerung der Anzahl der täglich aktiven Wallets in den letzten 30 Tagen

Die erste Optimism Stack Layer 2, die als ZK Validity Rollup auf den Markt kommt, und die größte ZK Rollup-Kette nach abgeschlossenem Gesamtwert (Total Value Locked, TVL)

Mehr als 2 Milliarden USD in TVL

Aufbauend auf sich entwickelnden Dienstprogrammen, institutioneller Akzeptanz und wachsenden Integrationen auf der Bybit-Plattform hat die bahnbrechende Ethereum Layer 2-Infrastruktur in diesem Sommer neue Höhen erreicht. Am 24. September 2025 hatte die MNT-Rallye die Preise innerhalb eines Monats um fast 60 % steigen lassen.

Um die Aktivierung des Ökosystems zu feiern, wird Bybit am 26. September 2025 um 8:00 Uhr UTC auf der offiziellen Website von Bybit Live einen exklusiven Livestream mit dem Titel „Your MNT Journey Starts Here": Get Your All-Access Pass to Bybit" anbieten. Die interaktive Session bietet einen umfassenden Leitfaden zu MNT-Akquisitionsstrategien, plattformübergreifender Nutzung, Optimierung von VIP-Vorteilen und Navigation im Ökosystem für neue und alte MNT-Supporter.

Plattformweite MNT-Aktivierung

Mit Vorteilen für institutionelle Kunden, neuem Advanced Earn-Produkt , „Mantle Pass" als ultimativem schnellem Weg zum VIP, besseren Preisen für OTC-Käufe und Bybit Card & Pay hat sich MNT zu einem leistungsstarken Booster entwickelt, der alle Handels- und Ausgabenbedürfnisse der Bybit-Nutzerinnen und -Nutzer erfüllt. Das MNT-Ökosystem funktioniert jetzt als integriertes Finanzdienstleistungsunternehmen über die gesamte breiten Palette von Dienstleistungen und Angeboten von Bybit:

Mehrwert für Inhaberinnen und Inhaber : MNT bietet sowohl privaten Händlern als auch institutionellen Kunden auf Bybit weitere Vorteile, wie z. B. einen höheren Hebel und eine höhere Kapitaleffizienz für institutionelle Händler, Vorzugskurse für Massengeschäfte mit MNT auf Bybit OTC, einen höheren „MNT Pass-Wert" als der tatsächliche Dollarwert des Kundenvermögens, der sie schneller in die nächste VIP-Stufe befördert – und zusätzliches Cashback für Nutzerinnen und Nutzer von Bybit Card und Bybit Pay.

Jede Menge Einsparungen für Nutzerinnen und Nutzer: Durch die Verwendung von MNT auf Bybit können Nutzerinnen und Nutzer erhebliche Einsparungen von bis zu 25 % bei den Handelsgebühren erzielen. Mit der Bybit Card entfallen derzeit die Umrechnungsgebühren für MNT-Zahlungen. Von jetzt an bis zum 23. Oktober 2025 entfallen die Handelsgebühren für 20 MNT-notierte Spothandelspaare auf Bybit, einschließlich ETH/MNT, SOL/MNT, XRP/MNT und mehr.

Durch die Verwendung von MNT auf Bybit können Nutzerinnen und Nutzer erhebliche Einsparungen von bis zu 25 % bei den Handelsgebühren erzielen. Mit der Bybit Card entfallen derzeit die Umrechnungsgebühren für MNT-Zahlungen. Von jetzt an bis zum 23. Oktober 2025 entfallen die Handelsgebühren für 20 MNT-notierte Spothandelspaare auf Bybit , einschließlich ETH/MNT, SOL/MNT, XRP/MNT und mehr. Vorteile verdienen: Bybit Earn bietet seinen Nutzerinnen und Nutzern mehrere Möglichkeiten, von den exklusiven MNT-Vorteilen von Bybit zu profitieren. Mit Bybit Discount Earn zahlen diese weniger für ihre MNT-Einkäufe zu festgelegten Preisen. Der Zugang wurde auch für befristete Spareinlagen, erweiterte Token-Launch-Allokationen, flexibles Sparen, Dual-Asset-Produkte und Liquiditäts-Mining freigeschaltet.

Mantle Network betreibt eine Ethereum-Layer-2-Infrastruktur der nächsten Generation, die auf Leistung für Unternehmen und Zugänglichkeit für Entwickler ausgelegt ist. Die Plattform beschleunigt die Integration von Blockchain in den Mainstream durch strategische Partnerschaften, die theoretische Fähigkeiten in praktische Finanzanwendungen umwandeln.

Die erfolgreiche Integration positioniert beide Organisationen als Pioniere der Utility-Token-Evolution und zeigt, wie eine wettbewerbsfähige Layer-2-Infrastruktur die Bereitstellung konkreter Finanzdienstleistungen verbessern kann. Die Umsetzung ist ein neues Kapitel in der praktischen Integration, welche die Vorteile für Nutzerinnen und Nutzer in den Vordergrund stellt, Silos aufbricht und gleichgesinnte Gemeinschaften miteinander verbindet.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auf Bybit können Nutzerinnen und Nutzer die ganze Bandbreite der MNT-Leistung erleben: Mantle (MNT) kaufen auf Bybit | Layer 2 token | DeFi, GameFi, RWA

Informationen zu Bybit

Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

