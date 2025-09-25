EINLADUNG: 71. Gemeindetag in Kärnten – „Wo Gemeinden Zukunft gestalten“

Wien (OTS) -

Der Österreichische Gemeindebund lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zum 71. Österreichischen Gemeindetag ein. Am 2. und 3. Oktober 2025 wird die Messe Klagenfurt zur größten kommunalpolitischen Plattform Österreichs. Erwartet werden mehr als 1.000 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.



Highlights für Medien:

Pressekonferenz im Vorfeld des Gemeindetages

Mittwoch, 1. Oktober, 12.00 Uhr, Seepark Hotel, Universitätsstraße 104, Klagenfurt

Präsentation der zentralen kommunalpolitischen Forderungen im Vorfeld des Gemeindetages.

Donnerstag, 2. Oktober, 11.00 Uhr, Messe Klagenfurt, Halle 2 Süd (Live-Stream auf www.gemeindebund.at )

Thema: „Nachhaltige Zukunft gemeinsam schaffen“

Mit Staatssekretär Sepp Schellhorn , APG-Vorstand Gerhard Christiner u.a.

Freitag, 3. Oktober, 9.30 Uhr, Messe Klagenfurt, Halle 2 Süd (Live-Stream auf www.gemeindebund.at )

Mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Landeshauptmann Peter Kaiser, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl u.a.

Spitzenpolitik trifft Gemeindetag



In den „Platz’l-Gesprächen“ stehen Minister, Experten und Fachleute den Gemeindevertretern Rede und Antwort. Erwartet werden u.a.:

Vizekanzler Andreas Babler

Innenminister Gerhard Karner

Familienministerin Claudia Plakolm

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig

Staatssekretär Sepp Schellhorn

Volksanwältin Gaby Schwarz

Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle

Hinweise für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Akkreditierung : Bitte um Anmeldung unter presse@gemeindebund.gv.at

: Bitte um Anmeldung unter Wir planen Interviews und Fototermine, gerne stimmen wir individuelle Wünsche mit Ihnen ab.