EINLADUNG: 71. Gemeindetag in Kärnten – „Wo Gemeinden Zukunft gestalten“

Österreichs größte kommunalpolitische Plattform am 2. und 3. Oktober in Klagenfurt

Wien (OTS) - 

Der Österreichische Gemeindebund lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zum 71. Österreichischen Gemeindetag ein. Am 2. und 3. Oktober 2025 wird die Messe Klagenfurt zur größten kommunalpolitischen Plattform Österreichs. Erwartet werden mehr als 1.000 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Highlights für Medien:

  • Pressekonferenz im Vorfeld des Gemeindetages
    Mittwoch, 1. Oktober, 12.00 Uhr, Seepark Hotel, Universitätsstraße 104, Klagenfurt
    Präsentation der zentralen kommunalpolitischen Forderungen im Vorfeld des Gemeindetages.
  • Fachtagung
    Donnerstag, 2. Oktober, 11.00 Uhr, Messe Klagenfurt, Halle 2 Süd (Live-Stream auf www.gemeindebund.at)
    Thema: „Nachhaltige Zukunft gemeinsam schaffen“
    Mit Staatssekretär Sepp Schellhorn, APG-Vorstand Gerhard Christiner u.a.
  • Haupttagung
    Freitag, 3. Oktober, 9.30 Uhr, Messe Klagenfurt, Halle 2 Süd (Live-Stream auf www.gemeindebund.at)
    Mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Landeshauptmann Peter Kaiser, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl u.a.

Spitzenpolitik trifft Gemeindetag

In den „Platz’l-Gesprächen“ stehen Minister, Experten und Fachleute den Gemeindevertretern Rede und Antwort. Erwartet werden u.a.:

  • Vizekanzler Andreas Babler
  • Innenminister Gerhard Karner
  • Familienministerin Claudia Plakolm
  • Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig
  • Staatssekretär Sepp Schellhorn
  • Volksanwältin Gaby Schwarz
  • Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle

Hinweise für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

  • Akkreditierung: Bitte um Anmeldung unter presse@gemeindebund.gv.at
  • Wir planen Interviews und Fototermine, gerne stimmen wir individuelle Wünsche mit Ihnen ab.

Weitere Details entnehmen Sie dem Programm auf www.gemeindetag.at

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:
Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung der österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
andreas.steiner@gemeindebund.gv.at
www.gemeindebund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OGB

