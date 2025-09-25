  • 25.09.2025, 14:47:32
Grüne: SPÖ setzt mit Lobautunnel auf Naturzerstörung statt Teuerungsbekämpfung

Gewessler: Milliarden für Beton statt für Kinder, Natur und Entlastung der Menschen

Mit scharfer Kritik reagieren die Grünen auf die heute von Verkehrsminister Peter Hanke bekanntgegebene Entscheidung für den Bau der Lobau-Autobahn mit ihrem Tunnel mitten durch den Nationalpark Donau-Auen.

„Mit dem Abrissbagger reißt die Wiener SPÖ nicht nur Natur nieder. Sie nimmt unseren Kindern auch das Vertrauen, dass Politik alles tut, damit sie eine gute Zukunft haben können“, erklärt Leonore Gewessler, die den Autobahnbau nach negativem Klimacheck abgesagt hatte. „Diese Entscheidung ist eine Entscheidung gegen die Natur, gegen die nächsten Generationen und gegen die Vernunft.“

Naturzerstörung wider besseres Wissen

Alle vom Bund beauftragten wissenschaftlichen Untersuchungen haben bestätigt: Mehr Straßen führen zu mehr Verkehr. Die Entscheidung für den Lobautunnel ignoriert diese Fakten bewusst. „Betonminister Hanke trifft seine Entscheidung entgegen klarer wissenschaftlicher Erkenntnisse und gegen die Interessen der Menschen“, so die Grüne Klubobfrau.

Regierung vergräbt Milliarden, statt Menschen zu entlasten

Die Grünen werfen der Bundesregierung eine massive soziale Schieflage vor: „Wenn es um die Bekämpfung der Teuerung, die Kindergrundsicherung oder eine Entlastung bei Energiekosten oder Öffi-Tickets geht, heißt es: Dafür ist kein Geld da. Aber für Milliarden an Beton mitten im Nationalpark sind plötzlich sämtliche Kassen geöffnet“, kritisiert Gewessler.

„Jeder Euro, der in diesem Projekt versenkt wird, fehlt doppelt – in Bildung, Klima- und Naturschutz, bei sozialer Gerechtigkeit. Wir werden weiter für Verantwortung und Vernunft kämpfen – für die Menschen, nicht für den Beton“, hält Gewessler fest.

