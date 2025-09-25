Nach der Ernennung von Dr. Doug Buerger zum Betriebsleiter billigt der Vorstand der Jiuzi Holdings, Inc. die Investitionspolitik für Krypt

Hangzhou, China (OTS) -

Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; das „Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens eine Anlagepolitik für Krypto-Assets (im Folgenden als „Politik" bezeichnet) formell genehmigt und verabschiedet hat. Diese Richtlinie ermächtigt das Unternehmen, Teile seiner Barreserven im Rahmen eines umsichtigen Risikomanagements in ausgewählte Kryptoanlagen zu investieren.

Diese strategische Initiative folgt auf die kürzliche Ernennung des branchenbekannten Kryptoexperten Dr. Doug Buerger zum Betriebsleiter (COO), die nach gründlicher Recherche und sorgfältiger Bewertung erfolgte.

Geschäftsführer Tao Li erklärte: „Die Einführung der ‚Crypto Asset Investment Policy' (Anlagerichtlinie für Krypto-Vermögenswerte) stellt einen proaktiven Schritt in unserem Treasury-Management dar, um den langfristigen Aktionärswert zu sichern und zu steigern. Wir freuen uns, dass ein erfahrener Spezialist wie Dr. Doug Buerger dieses Programm leitet."

Kernrahmen der Richtlinie:

1. Eindeutiges Anlagemandat & Obergrenze: Der Verwaltungsrat hat das Unternehmen ermächtigt, bis zu 1 Milliarde US-Dollar an Mitteln für den Kauf von Krypto-Vermögenswerten einzusetzen, um ein kontrolliertes Risiko zu gewährleisten.

2. Strenge Kriterien für die Auswahl von Vermögenswerten: In der Anfangsphase werden die Investitionen auf Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und BNB beschränkt sein. Jede künftige Ausweitung auf andere Vermögenswerte muss vom Risikoausschuss des Verwaltungsrats neu bewertet und genehmigt werden.

3. Höchste Standards für die Verwahrung: Das Unternehmen wird erworbene Krypto-Vermögenswerte nicht selbst verwahren.

4. Professionelle Aufsicht und Führungsstruktur: Es wurde ein „Crypto Asset Risk Committee" unter der Leitung von Finanzvorstand Huijie Gao eingerichtet. Dieser Ausschuss wird die Umsetzung der Politik überwachen sowie dem Verwaltungsrat regelmäßig Bericht erstatten.

Der neu ernannte Betriebsleiter Dr. Doug Buerger kommentierte: „Ich bin begeistert, diese wichtige Treasury-Initiative zu leiten, die von einem so vorausschauenden Vorstand und Managementteam unterstützt wird. Wir betreiben keinen kurzfristigen Handel oder Spekulation, sondern betrachten Kryptoanlagen als langfristige Wertaufbewahrungsmittel zur Absicherung gegen makroökonomische Unsicherheiten."

Das Unternehmen geht davon aus, dass es relevante Informationen rechtzeitig über das Formular 6-K an die SEC weiterleiten wird, wenn es zu wesentlichen Kaufaktivitäten kommt.

Informationen zu Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. ist ein führender Anbieter von intelligenter Ladeinfrastruktur für neue Energiefahrzeuge in Chinas Tier-3-4-Städten. Das Unternehmen ist auf Hochleistungs-Gleichstrom-Schnellladegeräte (80 kW–160 kW) mit integrierter Energiespeicherfunktion spezialisiert. Jiuzi Holdings plant den kontinuierlichen Einsatz von intelligenten Ladesäulen bis 2026, um Chinas Ziele der Kohlenstoffneutralität zu unterstützen und den nachhaltigen Verkehr zu fördern. Weitere Informationen finden Sie auf jzxn.com.

