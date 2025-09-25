  • 25.09.2025, 14:04:02
ERINNERUNG: AVISO: Die Wiener Volkspartei lädt zum 38. ordentlichen Landesparteitag

Landesparteitag am 27. September 2025 ab 10:00 Uhr in der Expedithalle in Favoriten

Wien (OTS) - 

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich zum 38. ordentlichen Landesparteitag ein.
Für die Berichterstattung stellen wir ein Live-Bild- und Tonsignal des gesamten Veranstaltungsprogramms zur Verfügung, das vor Ort abgegriffen werden kann (HDMI, SDI). Bitte geben Sie bei der Akkreditierung bekannt, ob Sie das Signal nutzen möchten, damit wir den entsprechenden Anschluss für Sie bereitstellen können.

Zur Teilnahme am Landesparteitag der Wiener Volkspartei ist aus organisatorischen Gründen eine namentliche Akkreditierung aller teilnehmenden Personen per E-Mail an presse@wien.oevp.at unbedingt erforderlich. Wir bitten um entsprechende Akkreditierungsansuchen bis spätestens am 26. September um 10:00 Uhr!

ZEIT:

Samstag, 27. September 2025, ab 10:00 Uhr (Einlass ab 09:00 Uhr)

ORT:

Expedithalle (vormals Ankerbrotfabrik), Absberggasse 27, 1100 Wien

Höhepunkte:

· Rede gf. Landesparteiobmann Markus Figl
· Rede Bundeskanzler Christian Stocker
· Präsentation und Wahl des Teams der Wiener Volkspartei

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at

