TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Retten – Schützen – Löschen – Bergen: 150 Jahre Landesfeuerwehrverband Vorarlberg“

Am 28. September um 18.25 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

In Vorarlberg wurden die ersten Feuerwehren Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Damals waren es in erster Linie junge Männer aus Turnvereinen, die sich organisierten, um Menschen zu retten und Brände zu löschen. Um die Kräfte zu bündeln, Erfahrungen auszutauschen und Ausrüstungen zu entwickeln und zu verteilen, wurde 1875 der „Vorarlberger Feuerwehrgauverband“ gegründet. Aus diesem entwickelte sich nach und nach der „Landesfeuerwehrverband Vorarlberg“, der heute die Drehscheibe für das Feuerwehrwesen im Land ist. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg beleuchtet die Aufgaben des Landesfeuerwehrverbandes sowie das Ausbildungszentrum in Feldkirch damals und heute.

„Retten – Schützen – Löschen – Bergen: 150 Jahre Landesfeuerwehrverband Vorarlberg“ ist am Sonntag, 28. September 2025, um 18.25 Uhr in der Reihe „Österreich-Bild am Sonntag“ in ORF 2 zu sehen sowie als Video-on-Demand auf ORF ON.

Gestaltung: Jürgen Sebö
Kamera: Alexander Roschanek, David Spettel
Schnitt: Jürgen Bereuter
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement

