Die Familie der Volkspartei Niederösterreich gratuliert Landesrat Anton "Toni" Kasser zu seiner neuen Funktion als Landesrat

Politischer Vollprofi im Finanz- und Gesundheitsressort gefragt

St. Pölten (OTS) - 

In der heutigen Sitzung des Niederösterreichischen Landtag wurde Toni Kasser offiziell zum Landesrat gewählt. Die Teilorganisationen der Volkspartei Niederösterreich gratulieren: "Herzliche Gratulation an Landesrat Toni Kasser zu seiner verantwortungsvollen Aufgabe in der NÖ Landesregierung. Insbesondere aufgrund der aktuellen Herausforderungen im Finanz- und Gesundheitsressort, vom Gesundheitsplan 2040+ über den Stabilitätspakt bis hin zur Aufgabenreform der Landesregierung, ist ein politischer Vollprofi gefragt. Ein Vollprofi, der durch langjährige kommunale wie landespolitische Erfahrung um die Interessen unserer Landsleute weiß und das politische Handwerk bestens versteht. Einer, der auch Gegenwind erträgt und zu seinem Wort steht. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten die Arbeit für Niederösterreich in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit stellen wird. Alles Gute für deine bevorstehenden Aufgaben, Toni Kasser", so die Familie der Volkspartei Niederösterreich, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Stephan Pernkopf, NÖAAB Landesobfrau LR Christiane Teschl-Hofmeister, WKNÖ Präsident und WBNÖ Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker, JVP-Landesobmann Sebastian Stark, Wir Niederösterreicherinnen-Obfrau LAbg. Silke Dammerer und NÖ Seniorenbund-Obmann Herbert Nowohradsky unisono.

