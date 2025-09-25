ÄKNÖ-Präsident Schlögel dankt LR Schleritzko für die langjährige gute Zusammenarbeit

Wien (OTS) -

Mit dem Wechsel in der niederösterreichischen Landesregierung dankt Dr. Harald Schlögel, Präsident der Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich (ÄKNÖ), dem scheidenden Landesrat DI Ludwig Schleritzko für die langjährige, gute Zusammenarbeit.



„Landesrat Schleritzko war über viele Jahre hinweg ein verlässlicher und konstruktiver Gesprächspartner, mit dem wir eine stets wertschätzende und lösungsorientierte Zusammenarbeit pflegen konnten. Dafür möchten wir uns als Standesvertretung der niederösterreichischen Ärztinnen und Ärzte herzlich bedanken“, so Präsident Dr. Schlögel.



Gleichzeitig gratuliert die ÄKNÖ dem heute, Donnerstag, angelobten Landesrat Anton Kasser zu seiner neuen Funktion. „Wir wünschen Anton Kasser alles Gute für seine künftige Aufgabe und freuen uns bereits jetzt auf eine vertrauensvolle und zukunftsorientierte Zusammenarbeit“, betont Schlögel. Die Ärztinnen- und Ärztekammer für NÖ habe sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Partner des Landes in allen Gesundheitsfragen bewährt – und werde das auch künftig bleiben: „Wir sind ein Garant dafür, dass sich das Gesundheitssystem in Niederösterreich in die richtige Richtung weiterentwickelt. Die Expertise liegt auf unserem Tisch, und wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und Themenführerschaft zu zeigen.“



Besonders angesichts der Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung – Stichwort Gesundheitsplan 2040+, Ärztemangel, Ambulanzentlastung oder Patientinnen- und Patientenlenkung – sei es entscheidend, die Kräfte zu bündeln: „Wir strecken daher weiterhin die Hand aus und sind bereit, gemeinsam mit dem Land Niederösterreich tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, das Gesundheitswesen fit für die Zukunft zu machen – für die Patientinnen und Patienten, aber auch für alle, die tagtäglich im System arbeiten.“



Die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich werde auch künftig mitgestalten, mitreden und mitverantworten, so Schlögel abschließend: „Wir haben in der Vergangenheit vielfach bewiesen, dass man sich auf uns verlassen kann – und werden das auch in Zukunft tun.“