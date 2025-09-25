  • 25.09.2025, 13:39:02
  • /
  • OTS0163

ÄKNÖ-Präsident Schlögel dankt LR Schleritzko für die langjährige gute Zusammenarbeit

Ärztinnen- und Ärztekammer NÖ wird auch weiterhin ein verlässlicher Partner für das Land NÖ sein

Wien (OTS) - 

Mit dem Wechsel in der niederösterreichischen Landesregierung dankt Dr. Harald Schlögel, Präsident der Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich (ÄKNÖ), dem scheidenden Landesrat DI Ludwig Schleritzko für die langjährige, gute Zusammenarbeit.

„Landesrat Schleritzko war über viele Jahre hinweg ein verlässlicher und konstruktiver Gesprächspartner, mit dem wir eine stets wertschätzende und lösungsorientierte Zusammenarbeit pflegen konnten. Dafür möchten wir uns als Standesvertretung der niederösterreichischen Ärztinnen und Ärzte herzlich bedanken“, so Präsident Dr. Schlögel.

Gleichzeitig gratuliert die ÄKNÖ dem heute, Donnerstag, angelobten Landesrat Anton Kasser zu seiner neuen Funktion. „Wir wünschen Anton Kasser alles Gute für seine künftige Aufgabe und freuen uns bereits jetzt auf eine vertrauensvolle und zukunftsorientierte Zusammenarbeit“, betont Schlögel. Die Ärztinnen- und Ärztekammer für NÖ habe sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Partner des Landes in allen Gesundheitsfragen bewährt – und werde das auch künftig bleiben: „Wir sind ein Garant dafür, dass sich das Gesundheitssystem in Niederösterreich in die richtige Richtung weiterentwickelt. Die Expertise liegt auf unserem Tisch, und wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und Themenführerschaft zu zeigen.“

Besonders angesichts der Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung – Stichwort Gesundheitsplan 2040+, Ärztemangel, Ambulanzentlastung oder Patientinnen- und Patientenlenkung – sei es entscheidend, die Kräfte zu bündeln: „Wir strecken daher weiterhin die Hand aus und sind bereit, gemeinsam mit dem Land Niederösterreich tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, das Gesundheitswesen fit für die Zukunft zu machen – für die Patientinnen und Patienten, aber auch für alle, die tagtäglich im System arbeiten.“

Die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich werde auch künftig mitgestalten, mitreden und mitverantworten, so Schlögel abschließend: „Wir haben in der Vergangenheit vielfach bewiesen, dass man sich auf uns verlassen kann – und werden das auch in Zukunft tun.“

Rückfragen & Kontakt

Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich
Presse, PR & Kommunikation
Mag. Birgit Jung
Telefon: +43 1 53751 623, +43 676 848457 323
E-Mail: presse@arztnoe.at
Website: https://www.arztnoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AEN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright