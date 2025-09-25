LH Mikl-Leitner zur Angelobung von Anton Kasser als Landesrat

St. Pölten (OTS) -

Nach der Wahl des neuen Landesrates Anton Kasser in der heutigen Sitzung des Niederösterreichischen Landtages betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Toni Kasser übernimmt in der Landesregierung ein Schlüsselressort und eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, und dafür wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg:“

Der neue Landesrat übernehme „Verantwortung für Niederösterreich in herausfordernden Zeiten“, so die Landeshauptfrau. Sie verweist auf das Landesbudget von jährlich rund neun Milliarden Euro, auf die Verantwortung für die Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie die Aufsicht über Gemeinden und Gemeindeverbände: „Toni Kasser wird entscheidende Zukunftsprojekte konsequent weiterführen.“ Der neue Landesrat sei „in Niederösterreich tief verwurzelt“ und bringe sehr viel Erfahrung mit, etwa durch 16 Jahre als Abgeordneter im NÖ Landtag oder drei Jahrzehnte als Bürgermeister von Allhartsberg. Die Landeshauptfrau abschließend: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Dienste des Landes und unserer Landsleute.“