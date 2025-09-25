  • 25.09.2025, 13:34:02
Dachfonds für Startups: die Zeit drängt

Wien (OTS) - 

Der Think Tank AustrianStartups begrüßt die Pläne der Regierung zum Dachfonds für Startups und Scaleups, denn die Zeit drängt. Es braucht dringend Anreize, wie die letzten Entwicklungen, z.B. der Rückgang des Investmentvolumens um 64 Prozent im ersten Halbjahr 2025, zeigen.

Hannah Wundsam, Geschäftsführerin AustrianStartups: “Wir finden es großartig, dass diese langjährige Empfehlung der Startupzsene nun kommt. Jetzt braucht es eine rasche Umsetzung, effektive Begleitmaßnahmen und man darf gerne auch größer denken - wir plädieren für ein Fondsvolumen von Ꞓ1 Milliarde. Bis der Dachfonds greifen kann, empfehlen wir auch weitere Maßnahmen, um das Wachstum unserer zukünftigen Wirtschaft alsbald anzukurbeln. Lohnnebenkosten für Startups zu senken gäbe sofort Schwung, ein Beteiligungsfreibetrag könnte direkt privates Kapital aktivieren und auch die FlexCo hat noch Potential für Verbesserungen.”

Rückfragen & Kontakt

AustrianStartups
Hannah Wundsam
E-Mail: hannah.wundsam@austrianstartups.com
Website: https://austrianstartups.com/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG

