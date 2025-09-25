- 25.09.2025, 13:25:32
- /
- OTS0159
Grüne NÖ/Helga Krismer zu Lobautunnel
Anstatt Steuermillionen in Betonprojekte wie den Lobautunnel zu versenken, braucht es endlich eine konsequente Bahn-Offensive für Niederösterreich.”
„Anstatt Steuermillionen in Betonprojekte wie den Lobautunnel zu versenken, braucht es endlich eine konsequente Bahn-Offensive für Niederösterreich.“
Die Grüne Klubobfrau und Landessprecherin Helga Krismer kommentiert die heutige Bekanntgabe von Minister Hanke, die Lobauautobahn und den Lobautunnel nun doch zu bauen:
“Die SPÖ beweist mit Vizekanzler Babler und ihrem Betonminister Hanke erneut, dass Klimaschutz nur eine lästige Fußnote für sie ist. Diese Sozialdemokratie klebt am Asphalt und ist als fossile Partei völlig aus der Zeit gefallen. Minister Hanke streicht lieber Investitionen in den dringend nötigen Bahnausbau in Niederösterreich und lässt damit Tausende Pendlerinnen und Pendler im Stich – gleichzeitig findet er genug Geld, um die Wünsche der Frächter-Lobby zu erfüllen.
Anstatt Steuermillionen in Betonprojekte wie den Lobautunnel zu versenken, braucht es endlich eine konsequente Bahn-Offensive für Niederösterreich."
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: michael.pinnow@gruene.at
Website: https://noe.gruene.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRN