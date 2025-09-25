  • 25.09.2025, 13:25:02
SWV WIEN: Lobautunnel ist Turbo für Wiens Wirtschaft und beendet Verkehrskollaps

Marko Fischer: „Als Wirtschaftsflügel der SPÖ begrüßen wir die Ankündigung von Verkehrsminister Peter Hanke, den Bau des Lobautunnels zu starten.“

Wien (OTS) - 

„Endlich gibt es Klarheit! Nach Jahren der Verzögerung durch die alte Bundesregierung wird nun eine Entscheidung getroffen, die Wien dringend gebraucht hat. Der Lobautunnel ist ein Meilenstein für den Wirtschaftsstandort Wien, für die Modernisierung unserer Infrastruktur und für die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener, die durch den täglichen Verkehrskollaps sehr belastet sind“, so Marko Fischer, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien (SWV WIEN).

Fischer weiter: „Der Baustart ist ein wichtiges Signal. Dadurch wird die Ansiedelung von Betrieben erleichtert, tausende Arbeitsplätze werden gesichert und geschaffen – und nicht zuletzt wird die Bauwirtschaft massiv angekurbelt. Die Blockade der vergangenen Jahre hat der Wirtschaft und den Menschen in unserer Stadt enorm geschadet.“

Unterstützung aus der Praxis
Der geschäftsführende Vorsitzende der Sparte Transport und Verkehr, Gurdial Singh Bajwa, unterstreicht die Entlastung für Unternehmer:innen: „Die momentane Verkehrssituation in Wien hat uns massiv belastet. Mit dem Lobautunnel bekommen wir endlich die dringend notwendige Entlastung. Diese Entscheidung stärkt nicht nur unsere Branche, sondern die gesamte Wiener Wirtschaft.“

Mit dem Baustart wird ein Infrastrukturprojekt umgesetzt, das längst überfällig war. Wien braucht Investitionen und Planungssicherheit – der Lobautunnel ist dafür ein starkes Signal.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WVW

