Wiener Festwochen: Neuer Aufsichtsrat konstituiert

Wien (OTS) -

Im Aufsichtsrat der Wiener Festwochen kommt es zu personellen Veränderungen: Der neue Aufsichtsrat wird unter dem Vorsitz von Gundi Wentner, Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt im Kulturbereich, stehen, Matthias Pees, Intendant der Berliner Festspiele, wird als Stellvertreter der Vorsitzenden unterstützen. Komplettiert wird der Aufsichtsrat durch Christina Schwarz, Kaufmännische Direktorin des Wien Museums, Alfred J. Noll, selbständiger Rechtsanwalt in Wien, sowie Arne Forke, Referent der amtsführenden Stadträtin für Kultur und Wissenschaft. Darüber hinaus sind die Betriebsrätinnen Melanie Jamnig, Petra Jannaschk und Isabel Öhlinger Teil des Gremiums.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler bedankt sich bei dem scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Rudolf Scholten, seiner Stellvertreterin Viktoria Salcher sowie den Mitgliedern Robert Reiter und Erich Becker. Aufgrund des neuen Wiener Corporate Governance Kodex, der neu entwickelte Prozesse für die Leitung und Überwachung der städtischen Unternehmen definiert, legten die Aufsichtsratsmitglieder ihre langjährigen Mandate im Rahmen der heutigen Aufsichtsratssitzung, am Donnerstag, den 25.09., nieder

„Mein herzlicher Dank gilt dem Aufsichtsratsvorsitzenden Rudolf Scholten und dem gesamten Aufsichtsrat für sein tatkräftiges Engagement. Mit Kompetenz, großer Leidenschaft für die Kunst und seinem Einsatz hat er die Wiener Festwochen professionell und klug begleitet.“, so Veronica Kaup-Hasler. Die Stadträtin für Kultur und Wissenschaft zeigt sich ebenso erfreut über die neue Bestellung: „Ich bin überzeugt, dass die neuen Aufsichtsratsmitglieder mit ihren unterschiedlichen Perspektiven die Wiener Festwochen konsequent unterstützen und verantwortungsvoll mit frischen Impulsen in die Zukunft führen werden. Für ihre Bereitschaft, diese Verantwortung zu übernehmen, danke ich sehr herzlich.“

Rudolf Scholten: 20 Jahre Mitgestaltung des Festivals: Dank und gute Wünsche

„Ich bin sehr froh, dass ich dieses unglaubliche Festival über 20 Jahre mitgestalten konnte. Von den Intendanten, beginnend mit Luc Bondy habe ich sehr viel gelernt und danke dem derzeitigen Intendanten Milo Rau für seine Freundschaft und wünsche ihm, dem neuen Aufsichtsrat und den Wiener Festwochen von Herzen alles Gute.“, so Rudolf Scholten.

Gundi Wentner: „Eine große Verantwortung und Ehre im Aufsichtsrat der bedeutendsten Kulturinstitution Europas zu sein"

„Die Wiener Festwochen sind eine der bedeutendsten Kulturinstitutionen Europas, ein fester Bestandteil im reichen kulturellen Leben der Stadt und werden international stark wahrgenommen. Es ist eine große Verantwortung, aber auch eine ebenso große Freude und Ehre, im Aufsichtsrat dieser Institution zu sein und sie vorausschauend und umsichtig auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten.“, betont die neue Aufsichtsratsvorsitzende Gundi Wentner.

Milo Rau: „Dank an den scheidenden Aufsichtsrat und seine herausragende Arbeit“

Der Intendant der Wiener Festwochen: „Mein herzlicher Dank gilt dem scheidenden Aufsichtsrat, der sich nach langjähriger, höchst verdienter Tätigkeit für die Wiener Festwochen selber zurückgezogen hat. Für eine Kulturinstitution dieser Größe und Bedeutung ist es besonders wichtig, einen Aufsichtsrat zu haben, der derart versiert beraten, kontrollieren und zur Seite stehen kann. Unser besonderer Dank gilt Rudolf Scholten, der seit 2005 die Funktion des Aufsichtsratspräsidenten der Wiener Festwochen mit beispielgebender Sorgfalt und großer Leidenschaft ausgeübt hat.“