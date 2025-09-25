Mag.a Sabine Siegl-Amerer als Prorektorin und Geschäftsführerin der KL Krems bestätigt.

Krems a.d. Donau (OTS) -

Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Olschewski, designierte Rektorin der Karl Landsteiner Privatuniversität (KL Krems), hat Mag.a Sabine Siegl-Amerer nach dem Hearing-Prozess als Prorektorin und Geschäftsführerin vorschlagen. Der Vorschlag wurde von der Findungskommission bestätigt. Die erfahrene Wirtschaftsexpertin im Hochschul- und Bildungsbereich soll mit Februar 2026 ihre erfolgreiche Arbeit an der KL Krems fortsetzen.

Die Generalversammlung der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH (KL GmbH) hat sich dem Vorschlag von Univ.-Prof.in DDr.in Andrea Olschewski, MSc, der designierten Rektorin sowie Geschäftsführerin der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, angeschlossen und der Nominierung von Mag.a Sabine Siegl-Amerer als Prorektorin und Geschäftsführerin einstimmig zugestimmt.

Der Beschluss der Generalversammlung fiel nach einer internationalen Ausschreibung und einem mehrstufigen Findungsprozess sowie der persönlichen Vorstellung der finalen Bewerber:innen. Im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung wurde die Entscheidung beschlossen. Die Generalversammlung befindet sich nun in Vertragsverhandlungen mit Sabine Siegl-Amerer. Danach wird die neue Geschäftsführung sowie das Rektorat offiziell vorgestellt.

„Mit Sabine Siegl-Amerer ist eine konstante Fortsetzung des erfolgreichen Kurses der Privatuniversität gewährleistet“, unterstreicht Univ.-Prof.in DDr.in Andrea Olschewski, MSc, designierte Rektorin der Karl Landsteiner Privatuniversität, ihre Entscheidung. „Als ausgewiesene Wirtschaftsexpertin im Hochschulbereich, vor allem aber als seit Anbeginn prägende Kraft der KL Krems wird sie gemeinsam mit mir die Weiterentwicklung der Privatuniversität vorantreiben. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit der im KL-Team und bei allen Stakeholdern geschätzten Kollegin.“