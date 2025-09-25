„Vorarlberg heute“ mit Live-Untertitelung

Wien (OTS) -

Ein großer Schritt in Richtung Barrierefreiheit: Ab Montag, 29. September 2025, wird die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (19.00 Uhr, ORF 2 V) des ORF Vorarlberg mit automatisch erzeugten Live-Untertiteln gesendet. Möglich macht dies der Einsatz moderner KI-Technologie.

Gesprochenes Wort in Echtzeit transkribiert

Bereits seit Anfang 2024 stand „Vorarlberg heute“ unmittelbar nach der TV-Sendung mit Untertiteln auf der Webplattform ORF ON zur Verfügung. In den vergangenen Monaten ist die dahinterstehende Technik, die auf künstlicher Intelligenz beruht, zunehmend verfeinert worden. So wird nun das gesprochene Wort auch in Echtzeit transkribiert. Die Live-Untertitelung kann über die Teletextseite 777 und ORF ON angewählt werden. Hier können Nutzerinnen und Nutzer Vorarlberg als ihr Bundesland auswählen und die Sendung mit Untertiteln ansehen.

Großes Plus für hörbeeinträchtigte Community

Mit der neuen KI-Untertitelung in Echtzeit wird nun ein langjähriger Wunsch von Menschen mit Hörbeeinträchtigung erfüllt. Die Live-Untertitelung von „Vorarlberg heute“ ist aber nicht nur eine wesentliche Verbesserung des Angebots für gehörlose und hörgeschädigte Menschen, sondern auch für alle, die die Sendungen unterwegs auf mobilen Geräten ansehen und keinen Ton nutzen können oder wollen.

Barrierefreiheit im ORF

In den vergangenen Jahren hat der ORF seine Untertitelungsquote laufend gesteigert. Aktuell sind 63 Prozent des TV-Programmes untertitelt, im Programm von ORF 2 sind es schon mehr als 90 Prozent. Mit „Vorarlberg heute“ wird nun die beliebteste und meistgesehene TV-Sendung Vorarlbergs in Echtzeit untertitelt: Rund zwei von drei Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die um 19.00 Uhr fernsehen, schauen „Vorarlberg heute“.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit der Live-Untertitelung von ‚Vorarlberg heute‘ machen wir die beliebteste TV-Sendung des Landes für noch mehr Personen zugänglich. Gerade für rund 40.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mit Hörbeeinträchtigungen ist das von großer Bedeutung. Wir freuen uns sehr, dass unsere Inhalte nun noch barrierefreier verfügbar sind, ganz im Sinne von ‚Ein ORF Vorarlberg für alle‘.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Ich freue mich, dass wir mit Unterstützung von KI ‚Vorarlberg heute‘ jetzt noch mehr Menschen zur Verfügung stellen können. Das ist der echte Nutzen neuer Technologien.“