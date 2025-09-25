WKÖ-Klacska: „Sieg der Vernunft bei Lobautunnel“

Wien (OTS) -

„Beim Lobautunnel hat letztlich doch die Vernunft gesiegt. Es ist erfreulich, dass Bundesminister Hanke den Stopp seiner Vorgängerin Leonore Gewessler nun aufhebt und grünes Licht für den Lobautunnel gegeben hat“, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Denn der Tunnel sei ein richtungsweisendes Infrastrukturprojekt, das einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Wien und der gesamten Ostregion leistet.

„Durch die künftige Verbindung der S1 wird der Durchzugsverkehr aus den dicht besiedelten Stadtteilen abgeleitet – das bedeutet weniger Staus und damit auch geringere CO2-Emissionen. Das bringt nicht nur eine wichtige Entlastung für die Wirtschaft, sondern auch eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität für die Bevölkerung“, ist Klacska überzeugt. Der Lobautunnel sei somit ein zentrales Element, um den Wirtschafts- und Lebensraum nachhaltig zu entlasten. Zusätzlich erwartet man durch den Bau des Tunnels einen bedeutenden wirtschaftlichen Impuls: Bis zu 25.000 Arbeitsplätze können durch die Investitionen geschaffen werden.

„Der Lobautunnel ist mehr als ein Bauwerk – er ist ein Zukunftsprojekt für die gesamte Region. Er sorgt für Entlastung im Verkehr, neue wirtschaftliche Perspektiven und sichere Arbeitsplätze. Jetzt gilt es, die Umsetzung mit voller Kraft voranzutreiben und weitere Verzögerungen zu vermeiden“, betont daher Klacska und appelliert an alle Beteiligten, die Realisierung nun mit höchster Priorität und ohne weitere Verzögerungen voranzutreiben. (PWK391/DFS)