ORF-KIDS: „Die Superklasse“ zu Besuch in Salzburg am 27. September

Spannung bei der „Superklasse“ auf ORF KIDS – wer kommt in die nächste Runde? Fanny Stapf und Stefan Gruber sind diesmal am Samstag, dem 27. September 2025, auf kids.ORF.at ab 8.35 Uhr im Live-Stream und on demand – und am Tag darauf um 9.20 Uhr auch in ORF 1 – in Salzburg. Es spielen die vierten Klassen der VS Rif-Rehhof und VS Praxisvolksschule Salzburg mit Wissen und Kreativität um den Aufstieg in die nächste Runde.

Weitere Highlights auf ORF KIDS gibt es mit einer neuen Folge „Hallo, was machst du?“ beim Architekten (26. September), neuen Rezeptideen in zwei Ausgaben von „Meine Jausenbox“ (27. und 28. September), Neuem von „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ (28. September) und einem Wiedersehen mit „Bibi Blocksberg“ beim Sonntagsfilm am 28. September.

Und natürlich gibt es unter kids.ORF.at und auf der KIDS-App on demand und im Stream noch vieles, vieles mehr – von „ZIB Zack Mini“ mit den aktuellsten Nachrichten über „1000 Tricks“, „Helmi-Kinder-Verkehrs-Club“, „Yoga Kids“, „Tolle Tiere“ und „Ganz Ohr“ bis zu „Servus Kasperl“ und vielen weiteren beliebten Formaten von ORF KIDS.



„Die Superklasse“ in Salzburg am 27. September ab 8.35 Uhr mit den vierten Klassen VS Rif-Rehhof und VS Praxisvolksschule Salzburg



„Die Superklasse“ macht diesmal Station in Salzburg. Diesmal treten die 4. Klasse der Volksschule Rif-Rehhof (Team Blau) gegen die 4. Klasse der Praxisvolksschule Salzburg (Team Gelb) an. Dabei bilden jeweils fünf Kinder die Hauptgruppe, die die Spiele meistern. Die Klassenkameradinnen und -kameraden feuern gemeinsam mit den Lehrerinnen im Hintergrund ihre Mitschüler:innen lautstark an. Dabei dürfen sie auch kreativ sein.

Die Schüler:innen aus Salzburg müssen sich in den Spielen „Rolllaufband“, „Kluge Köpfe – Schnellraterunde“, „Maßarbeit“ und „Schnurgarten“ ins Zeug legen, um in die nächste Runde aufzusteigen. Dabei heißt es alles geben, bis zum Schluss, denn der Punktestand kann sich jederzeit drehen.



ORF-KIDS-Highlights ab 26. September: Neues von „Hallo, was machst du?“, „Meine Jausenbox“ und „Das große Backen Kids“



„Hallo, was machst du?“ fragt Moderatorin Lena in einer neuen Folge am 26. September ab 8.25 Uhr einen Architekten. Gemeinsam planen sie den Umbau einer alten Villa. Zwei neue „Meine Jausenbox“-Ausgaben am 27. und 28. September (jeweils ab 8.55 Uhr) mit einem Rezept für ein „Gemüsebeet“ aus Topfen, Joghurt und allerlei Gemüse sowie einer Idee für Toast-Tacos. Kulinarisches gibt es auch bei einer neuen Folge „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ am 28. September ab 7.50 Uhr, wo es diesmal um „Gestürzte Kuchen und biografische Kekse“ geht. Beim Sonntagsfilm am 28. September ab 6.00 Uhr gibt’s Abenteuer mit „Bibi Blocksberg“.