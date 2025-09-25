Bundesheer: Brigadier Klaus Jäger ist neuer Kommandant der Heereslogistikschule

Wien (OTS) -

Heute Donnerstag, dem 25. September 2025, erfolgte die feierliche Kommandoübergabe der Heereslogistikschule in der Vega-Payer-Weyprecht Kaserne. Im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner übernahm Brigadier Klaus Jäger das Kommando vor angetretener Truppe. Zahlreiche Ehren und Festgäste aus Politik, Militär und Wirtschaft, unter ihnen der Chef des Generalstabes General Rudolf Striedinger, nahmen an diesem Festakt teil.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Mit Brigadier Jäger übernimmt ein Offizier das Kommando, der nicht nur über große Erfahrung verfügt, sondern auch für Engagement, Führungsstärke und Verantwortungsbewusstsein steht. Ich bin überzeugt, dass er die Heereslogistikschule mit Herz und Weitblick in die Zukunft führen wird.“

Der Leiter der Direktion 4, Generalmajor Alexander Platzer, überreicht die Insignie und somit auch die Verantwortung an den neuen Schulkommandanten Brigadier Klaus Jäger.

„Die Heereslogistikschule ist das Kompetenzzentrum für die Zukunft der Militärlogistik sie bewegt die gesamte Armee. Ihr Ziel ist es, das Fachpersonal für das Bundesheeres2032+ auf dem modernsten Stand der Zeit auszubilden, die Forschung für neue Methoden der Logistik voranzutreiben und damit die Einsatzfähigkeit unserer Streitkräfte nachhaltig zu sichern“, so Brigadier Klaus Jäger.

Brigadier Klaus Jäger ist seit 1984 beim Bundesheer und absolvierte 1988 die Theresianische Militärakademie. 2006 schloss er den Generalstabslehrgang an der Landesverteidigungsakademie ab. Danach übernahm er zahlreiche Führungsfunktionen im In- und Ausland darunter Einsätze im Rahmen der SFOR-Mission in Bosnien-Herzegowina sowie als Kontingentkommandant bei EUFOR ALTHEA 2013 und 2019. Von 2011 bis 2012 führte er das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7. Seit 2025 leitet Brigadier Jäger die Heereslogistikschule. Brigadier Jäger ist am 20. September 1964 in Klagenfurt geboren. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Mit Standorten in Wien, Zwölfaxing und Großmittel ist die Heereslogistikschule die größte Bildungseinrichtung des österreichischen Bundesheeres. Sie bietet eine breite Palette an Laufbahn- und Fachkursen – vom Lehrling bis zum Werkmeister, vom Fachunteroffizier bis zum Logistikoffizier. Pro Jahr werden rund 3.000 Bedienstete, darunter auch internationale Teilnehmer wie Logistikmitarbeiter der NATO, in fast 300 Curricula aus- und weitergebildet.