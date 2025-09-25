  • 25.09.2025, 12:12:02
Schnabel: Rasche Realisierung der S1 begrüßenswert

ÖVP-Verkehrssprecher zur heutigen Vorstellung des Mobilitätsministers der weiteren Vorgangsweise

Wien (OTS) - 

“Wir begrüßen die heutige Ankündigung von Mobilitätsminister Peter Hanke, den S1-Lückenschluss auf den Weg zu bringen und dass diese auch den Donau-Lobau-Tunnel miteinbezieht”, so ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel anlässlich der heutigen Vorstellung des Bundesministers der weiteren Vorgangsweise beim Projekt “S1 Wiener Außenring Schnellstraße”.

“Der Ausbau der ‘S1 Wiener Außenring Schnellstraße’ verspricht viele Vorteile und trägt den Anforderungen der Region Wien-Niederösterreich hinsichtlich des Lebens- und Wirtschaftsraumes voll Rechnung: So führt er zu einer Verkehrsentlastung – vor allem auch auf der staugeplagten Tangente - und damit zu weniger Stau auf bestehenden Routen, also zu kürzeren Reise- und Pendlerzeiten”, führt Schnabel an. Außerdem entstehen dadurch Jobs, und auch Wohnraum wird besser angeschlossen.

“Die S1 verbindet wichtige Knotenpunkte, und durch den Ausbau entsteht ein effizienteres überregionales leistungsfähiges Verkehrsnetz”, zeigte sich Schnabel froh, dass dieses Projekt nun vorangetrieben wird. Die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit werde dabei ebenfalls berücksichtigt; die Lobau bleibe durch den Donau-Lobau-Tunnel unberührt. Er hielt zudem fest, dass “nun auch die anderen offenen Projekte rasch vorangetrieben werden müssen”. (Schluss)

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

