Grüne Wien/Pühringer, Kraus zu Lobautunnel: Historischer Sündenfall für Klimaschutz und Budget

Als „historischen Sündenfall“ und „Bankrotterklärung für den Klimaschutz“ bezeichnen die Parteivorsitzenden der Grünen Wien, Judith Pühringer und Peter Kraus, die heutige Bekanntgabe von Minister Hanke, die Lobauautobahn und Lobautunnel nun doch zu bauen.

„Die SPÖ zerstört die 365 Euro Jahreskarte, der Öffi-Ausbau stockt und bei Sozialleistungen wird gekürzt und gleichzeitig werden Milliarden für einen Tunnel unter dem Nationalpark vergraben. Das versteht wirklich niemand“, so Pühringer. Die Lobauautobahn mitsamt dem Tunnel gefährdet ein riesiges Naturschutzgebiet und das Grundwasser. Die Lobauautobahn wird noch mehr Verkehr und damit noch mehr Abgase bringen.

„Die SPÖ hat jeden Restfunken an Zukunftsverantwortung über Bord geworfen. Hanke und die SPÖ klammern sich an ein völlig aus der Zeit gefallenes Milliardengrab. Die SPÖ hat sich wieder einmal zur Politik des alten Denkens bekannt. Neue Straßen und neue Autobahnen sind alte Antworten aus der Vergangenheit“, so Kraus.

Die Ankündigung von Minister Hanke steht darüber hinaus juristisch auf tönernen Füßen, nachdem der EuGH die Rechtmäßigkeit des Bundesstraßengesetzes derzeit noch prüft. "Der Lobautunnel ist ein totes Pferd und ein totes Pferd sollte man nicht reiten. Es ist hinreichend belegt, dass die Lobauautobahn ein fossiles, zukunftsvergessenes Betonprojekt ist. Alle Studien zeigen, dass er die schlechteste aller Alternativen ist“, so Pühringer und Kraus abschließend.