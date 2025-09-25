FPÖ – Mahdalik zu Lobautunnel: Grüne Blockadepolitik wurde endlich gestoppt

Wien (OTS) -

„Endlich hat die Vernunft gesiegt – der Lobautunnel kommt“, freut sich der 2. Landtagspräsident und Wiener FPÖ-Verkehrssprecher Toni Mahdalik über die nunmehrige Entscheidung, das wichtige Infrastrukturprojekt umzusetzen. „Die monatelange Blockadepolitik von Leonore Gewessler war nichts anderes als eine ideologische Geisterfahrt, die der Wiener Bevölkerung und dem Wirtschaftsstandort massiven Schaden zugefügt hat. Nun gilt es, zügig loszulegen und verlorene Zeit aufzuholen.“

Der Lobautunnel ist eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte Österreichs und sein Nutzen ist mehrfach wissenschaftlich belegt: Allein auf der A23 könnten jährlich bis zu 28 Millionen Fahrten vermieden werden, das entspricht einer Einsparung von rund 75.000 Tonnen CO₂ pro Jahr. „Das Projekt sorgt für Entlastung, besseren Verkehrsfluss und schafft dringend notwendige Umfahrungsmöglichkeiten für den überlasteten Großraum Wien. Das ist ein Gewinn für Anrainer, Pendler und Umwelt gleichermaßen“, betont Mahdalik.

„Mit dem Lobautunnel wird nicht nur die Lebensqualität für hunderttausende Wienerinnen und Wiener verbessert, sondern auch der Wirtschaftsstandort abgesichert“, so Mahdalik weiter. „Die jahrelange Verzögerung war ein ideologischer Schildbürgerstreich. Jetzt muss der Bau schnellstmöglich umgesetzt werden – ohne weitere Verzögerungen und ohne neue Schikanen.“