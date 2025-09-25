EILT-AVISO: Heute, Donnerstag, 14.30 Uhr – Statement Gewessler zu Lobauautobahn

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zu einem Statement von Klubobfrau Leonore Gewessler zur Ankündigung von SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke, das Milliardengrab Lobau-Autobahn bauen zu wollen.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Donnerstag, 25.09., 14.30 Uhr

