EILT-AVISO: Heute, Donnerstag, 14.30 Uhr – Statement Gewessler zu Lobauautobahn
Die Grünen laden zu einem Statement von Klubobfrau Leonore Gewessler zur Ankündigung von SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke, das Milliardengrab Lobau-Autobahn bauen zu wollen.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Donnerstag, 25.09., 14.30 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.
