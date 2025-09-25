Figl/Olischar: Entscheidung für Lobautunnel ist wichtiges Signal für Wien

Wien (OTS) -

„Die heutige Ankündigung von Verkehrsminister Peter Hanke ist ein entscheidender Schritt für die Zukunft Wiens. Der Lobautunnel ist eines der am besten geprüften Infrastrukturprojekte Österreichs und längst überfällig. Es ist gut, dass dieses für Wien und die gesamte Region so wichtige Projekt endlich wieder auf Schiene gebracht wird“, begrüßt der gf. Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl.

Die Vorteile des Projekts liegen klar auf der Hand: Der Lobautunnel wird tausende Arbeitsplätze und Milliarden an Wertschöpfung schaffen und die Verkehrsadern im Großraum Wien entlasten. „Gerade die Südosttangente ist am Limit. Wer täglich im Stau steht, weiß, wie dringend diese Entlastung gebraucht wird“, betont Figl.

Lebensader für eine wachsende Stadt

Auch Elisabeth Olischar, Verkehrs- und Planungssprecherin der Wiener Volkspartei, unterstreicht die Bedeutung: „Der Lobautunnel ist mehr als ein Infrastrukturprojekt. Er ist die Lebensader für neue Wohn- und Betriebsgebiete im Norden und Osten Wiens und damit eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung unserer Stadt.“

Der Lückenschluss des Regionenrings im Norden Wiens inklusive Lobautunnel steht für Arbeitsplätze, Entlastung und Zukunftsperspektiven. „Dieses Projekt muss jetzt mit voller Kraft umgesetzt werden“, halten Figl und Olischar abschließend fest.