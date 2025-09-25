LH Mikl-Leitner zur S1: „Endlich geht etwas weiter“

St. Pölten (OTS) -

Heute hat Verkehrsminister Peter Hanke den Bau des Lückenschlusses der S1 bekannt gegeben. „Das sind gute Nachrichten für die Bewohnerinnen und Bewohner der Ost-Region, die täglich im Stau stehen. Niederösterreich drängt seit vielen Jahren auf die Realisierung. Endlich geht bei diesem zentralen Verkehrsprojekt etwas weiter. Ich bin froh, dass man endlich vom Endlos-Prüfen ins Tun kommt. Damit zieht diese Bundesregierung unter Bundeskanzler Christian Stocker einen Schlussstrich unter die ideologisch getriebene Verkehrspolitik der vergangenen Jahre. Diese Entscheidung stellt die Anliegen der Bevölkerung in den Mittelpunkt und das ist gut und richtig so. Das ist ein wichtiger Teilerfolg, den es braucht, um die S8 im Marchfeld zu realisieren“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.