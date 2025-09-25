- 25.09.2025, 11:24:32
FPÖ-Landbauer: „Bau von Lobau-Zubringer ist richtiger Schritt“
Nö. Verkehrslandesrat fordert rasche Entlastung für Bürger
„Es ist ein längst überfälliger Schritt. Wir Freiheitliche standen immer klar auf der Seite der fleißigen Pendler und Anrainer und waren stets für eine rasche Umsetzung des S1-Projektes“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann Verkehrslandesrat Udo Landbauer die am heutigen Donnerstag von Minister Hanke und der ASFINAG präsentierten Pläne.
„Minister Hanke soll sich nicht von links-grünen Klimafetischisten vom richtigen Weg abbringen lassen. Wir in Niederösterreich hoffen, dass Hanke mit voller Kraft auch an der Errichtung des zweiten Abschnittes (Anm.: der eigentliche Lobautunnel) arbeitet“, schließt Udo Landbauer.
