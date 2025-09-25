FPÖ-Landbauer: „Bau von Lobau-Zubringer ist richtiger Schritt“

Sankt Pölten (OTS) -

„Es ist ein längst überfälliger Schritt. Wir Freiheitliche standen immer klar auf der Seite der fleißigen Pendler und Anrainer und waren stets für eine rasche Umsetzung des S1-Projektes“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann Verkehrslandesrat Udo Landbauer die am heutigen Donnerstag von Minister Hanke und der ASFINAG präsentierten Pläne.

„Minister Hanke soll sich nicht von links-grünen Klimafetischisten vom richtigen Weg abbringen lassen. Wir in Niederösterreich hoffen, dass Hanke mit voller Kraft auch an der Errichtung des zweiten Abschnittes (Anm.: der eigentliche Lobautunnel) arbeitet“, schließt Udo Landbauer.