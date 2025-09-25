B 55 – Tiefenbachbrücke bei Bad Schönau

St. Pölten (OTS) -

Die Brücke im Zuge der Landesstraße B 55 über den Tiefenbach bei Bad Schönau (Bezirk Wiener Neustadt) wurde einer umfassenden Generalinstandsetzung unterzogen. Die Sanierungsarbeiten wurden von der Firma Held & Francke durchgeführt. Die Gesamtkosten in Höhe von rund 160.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich übernommen. Das neue Geländer wurde von der Brückenmeisterei Neunkirchen gefertigt und montiert.

Im ersten Bauabschnitt wurden der Randbalken und die Abdichtung auf einer Seite der Brücke unter halbseitiger Verkehrsführung abgebrochen und zusammen mit der Fahrbahn erneuert. Anschließend erfolgten dieselben Arbeiten auf der gegenüberliegenden Brückenseite. Mit dem Aufbringen der Deckschicht wurden die Straßen- und Brückenbauarbeiten erfolgreich abgeschlossen.

Die Landesstraße B 55 überquert nordöstlich von Bad Schönau den Tiefenbach über eine Brücke aus dem Jahr 1965. Um weiteren Schäden vorzubeugen und sämtliche Sicherheitseinrichtungen auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen, entschloss sich der NÖ Straßendienst zu einer Generalinstandsetzung.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at