347. Wiener Derby in brisanter Konstellation! Rapid – Austria live im ORF

Wien (OTS) -

Das erste Mal seit August 2015 bittet der SK Rapid als Tabellenführer die Wiener Austria zum Derby. Die Hütteldorfer stehen mit einem komfortablen Polster an der Spitze, die Mannschaft von Peter Stöger ist in der aktuellen Spielzeit sogar noch ungeschlagen. Die Austria hat den Saisonstart zwar in den Sand gesetzt, konnte allerdings ihre letzten drei Spiele allesamt gewinnen. Ein brisantes Derby steht also bevor – das vorerst letzte ohne Gästefans. ORF 1 zeigt das Spiel am Sonntag, dem 28. September 2025, ab 16.35 Uhr live. Kommentatoren sind Daniel Warmuth und Roman Mählich, die Analysen steuern Rainer Pariasek, Michael Liendl und Helge Payer bei.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

Service für hör- und sehbeeinträchtigtes Publikum

Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum werden die Sendungen mit einem gesprochenen Audiokommentar erlebbar gemacht. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar.