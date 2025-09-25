Peter Kliens „Gute Nacht Österreich“-Saison-Auftakt am 26. September

Wien (OTS) -

Es gibt Neuigkeiten von der SPÖ zu berichten: In der Steiermark ist Max Lercher an der Spitze der Landesorganisation, und in Kärnten hat Daniel Fellner Peter Kaiser als Obmann abgelöst. Mit dabei am Kärntner Parteitag waren auch der SPÖ-Bundesparteivorsitzende Andreas Babler – und Peter Klien. Der hat nämlich für die erste Sendung nach der Sommerpause mit seinem Mikrofon den Parteitag in Klagenfurt besucht. Das Ergebnis seiner Reportage zeigt „Gute Nacht Österreich“ – gewohnt satirisch – am Freitag, dem 26. September 2025, um 23.15 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON.

Auf Neuigkeiten vom Nobelpreiskomitee aus Oslo hofft US-Präsident Donald Trump. Denn spätestens nach seiner dieswöchigen Rede vor der UNO-Vollversammlung ist für Peter Klien klar: Dieser Mann verdient den Friedensnobelpreis. Hat er doch auch hier noch ein weiteres Mal daran erinnert, wie viele Kriege er in seiner bisherigen Amtszeit beendet hat. Peter Klien wirft einen Blick auf Trumps Leistungen, besonders bei der Beendigung des Angriffskriegs von Wladimir Putin auf die Ukraine.

Neuigkeiten gibt es auch aus dem Nationalrat. Am Mittwoch wurde das verschärfte Waffengesetz beschlossen. Doch nicht alle sind glücklich darüber, vor allem nicht die „IG SCHIESSEN“, wie Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg in „Gute Nacht Österreich“ zu berichten weiß.