„Hades – Eine (fast) wahre Geschichte“ am 29. September als ORF-1-Premiere

Wien (OTS) -

Ein hartgesottener Typ mit großem Herz wird am Montag, dem 29. September, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON vorgestellt, wenn Regisseur Andreas Kopriva in der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Gangster-Komödie „Hades – Eine (fast) wahre Geschichte“ erzählt. Als sowohl für sein Köpfchen als auch seine Fäuste berüchtigter Kämpfer und Gangster mit Doppelleben beschließt Anoushiravan Mohseni, der gemeinsam mit Horst-Günther Fiedler auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, der Liebe wegen sein Leben grundlegen zu ändern und in geordnete Bahnen zu lenken. Doch da macht ihm das Schicksal einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Neben Anoushiravan Mohseni spielen in weiteren Rollen u. a. auch Aleksandar Petrović, Igor Karbus, Alma Hasun, Fritz Karl, Proschat Madani, Aglaia Szyszkowitz, Tim Seyfi, Mariam Hage und Aaron Karl.

Mehr zum Inhalt

Als Reza (Anoushiravan Mohseni bzw. Elyas Seidi) als zehnjähriger Bub mit Mutter und Bruder nach Wien flüchten und in eher prekären Verhältnissen leben muss, erkennt er recht bald: Wer nicht untergehen will, braucht Selbstbewusstsein, Schmäh – und muss ab und zu kräftige Watschen austeilen. So wird er mit den Juniorgangstern im Park fertig, so holt er sich sein erstes Fahrrad, weil die Mutter zu wenig Geld hat, ihm eines zu kaufen. Er wird nicht nur wieder Profi-Kämpfer, sondern auch Profi-Gangster bei Unterweltboss Milan (Tim Seyfi) und beginnt ein einträgliches Doppelleben. Gemeinsam mit seinen Freunden Mo (Aleksandar Petrović) und Dragan (Igor Karbus) macht er sich einen Namen in der Unterwelt durch Köpfchen, aber auch extreme Brutalität: Rivalen ausschalten, Spielautomatengeschäfte, Geld eintreiben, Leute verprügeln, die nicht rechtzeitig bezahlen – oft beauftragt von honorigen Bürgern. Doch trotz aller Härte hat sich Reza ein großes Herz und ein kleines Gewissen für sein Tun behalten – und dieses Herz wird ihm zum Verhängnis. Als er sich in Beatrice (Alma Hasun) verliebt und mit ihr eine gemeinsame Zukunft zu planen beginnt, kommen ihm Zweifel daran, ob er seine „Arbeit“ ewig weitermachen kann. Was er nicht ahnt: Die Polizei in Gestalt einer Soko, angeführt vom erfahrenen Inspektor Czermak (Fritz Karl), der Reza schon seit Kindertagen kennt und eigentlich mag, ist der Bande von Milan und damit auch Reza längst auf den Fersen ...