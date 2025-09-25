Lotto: Fünffachjackpot – ein 6-Milionen-Sonntag steht bevor

Wien (OTS) -

Bereits zum fünften Mal in diesem Jahr heißt es Fünffachjackpot bei Lotto, denn am vergangenen Mittwoch hat es erneut keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“ gegeben. Damit warten auf den oder die Sechser am Sonntag rund 6 Millionen Euro.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fünffachjackpot geknackt wird, liegt bei etwa 50 Prozent, denn mit den erwarteten fünf Millionen abgegebenen Tipps wird erfahrungsgemäß etwa die Hälfte aller möglichen rund acht Millionen Tipps gespielt werden.

Fünf Spielteilnehmer:innen glückte ein Fünfer mit Zusatzzahl. Zwei Wiener:innen, ein:e Kärntner:in sowie zwei win2day-User waren jeweils per Normalschein erfolgreich und erhalten dafür jeweils mehr als 28.500 Euro.

LottoPlus

Mit einem Solo-Sechser endete die Ziehung bei LottoPlus. Ein win2day-User versuchte sein Glück mit zwölf Tipps auf einem Normalschein und kreuzte im dritten Tipp jene Kombination an, die ihm schließlich mehr als 298.000 Euro brachte. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag geht es um rund 350.000 Euro.

Joker

Beim Joker hätte es zwar einen in Niederösterreich abgegebenen Lottoschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben, allerdings war darauf das „Ja zum Joker“ nicht angekreuzt. Damit blieb der Gewinntopf verschlossen, und bei der nächsten Ziehung geht es um einen Jackpot mit rund 450.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 24. September 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen