„Vermieten – Aber richtig!“

Der Zentralverband Haus & Eigentum bietet bei einer kompakten Informationsveranstaltung nützliche Informationen für Eigentümer, die ihre Wohnung gut und sicher vermieten möchten.

Wien (OTS) - 

Viele Wohnungseigentümer:innen möchten vermieten – doch rechtliche Stolperfallen, steuerliche Fragen und die Suche nach dem passenden Mieter sorgen mitunter für Unsicherheit. Genau hier setzt das Open House des Zentralverbandes Haus & Eigentum an.

Wann: 2. Oktober 2025, 17:30–20:00 Uhr
Wo: Zentralverband Haus & Eigentum, Landesgerichtsstraße 6, 1. DG, 1010 Wien

Experten aus Recht und Steuern führen in die Thematik ein und geben praxisnahe Antworten auf die wichtigsten Fragen rund ums Vermieten:

  • Wie finde ich den richtigen Mieter?

  • Wie gestalte ich einen rechtssicheren Mietvertrag?

  • Welche steuerlichen Vorteile kann ich nutzen?

  • Wie schütze ich mich vor Mietausfällen?

Neben spannenden Kurzvorträgen erwartet die Teilnehmer:innen eine offene Fragerunde mit anschließender Gelegenheit für Networking bei Snacks & Drinks – und ein Überraschungspaket.

Sofort-Bonus für neue Mitglieder

Wer sich nach seiner Teilnahme bis 31. Oktober 2025 für eine Mitgliedschaft entscheidet, erhält den Mitgliedsbeitrag für 2025 geschenkt und bekommt zusätzlich einen Ꞓ 50,- Gutschein für Veranstaltungen des Zentralverbandes Haus & Eigentum.

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ausschließlich nach bestätigter Anmeldung möglich.
Begrenzte Teilnehmerzahl!

Anmeldung:
www.zvhausundeigentum.at/open-house

