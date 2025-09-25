- 25.09.2025, 10:51:02
„Vermieten – Aber richtig!“
Der Zentralverband Haus & Eigentum bietet bei einer kompakten Informationsveranstaltung nützliche Informationen für Eigentümer, die ihre Wohnung gut und sicher vermieten möchten.
Viele Wohnungseigentümer:innen möchten vermieten – doch rechtliche Stolperfallen, steuerliche Fragen und die Suche nach dem passenden Mieter sorgen mitunter für Unsicherheit. Genau hier setzt das Open House des Zentralverbandes Haus & Eigentum an.
Wann: 2. Oktober 2025, 17:30–20:00 Uhr
Wo: Zentralverband Haus & Eigentum, Landesgerichtsstraße 6, 1. DG, 1010 Wien
Experten aus Recht und Steuern führen in die Thematik ein und geben praxisnahe Antworten auf die wichtigsten Fragen rund ums Vermieten:
Wie finde ich den richtigen Mieter?
Wie gestalte ich einen rechtssicheren Mietvertrag?
Welche steuerlichen Vorteile kann ich nutzen?
Wie schütze ich mich vor Mietausfällen?
Neben spannenden Kurzvorträgen erwartet die Teilnehmer:innen eine offene Fragerunde mit anschließender Gelegenheit für Networking bei Snacks & Drinks – und ein Überraschungspaket.
Sofort-Bonus für neue Mitglieder
Wer sich nach seiner Teilnahme bis 31. Oktober 2025 für eine Mitgliedschaft entscheidet, erhält den Mitgliedsbeitrag für 2025 geschenkt und bekommt zusätzlich einen Ꞓ 50,- Gutschein für Veranstaltungen des Zentralverbandes Haus & Eigentum.
Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ausschließlich nach bestätigter Anmeldung möglich.
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Anmeldung:
www.zvhausundeigentum.at/open-house
Rückfragen & Kontakt
Zentralverband Haus & Eigentum
Telefon: +43-1-406 33 18
E-Mail: office@zvhausundeigentum.at
