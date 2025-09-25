- 25.09.2025, 10:44:32
REMINDER-AVISO: Ausbildung von „Datenträgerspürhunden“ in der Bundespolizei
Mit Statements von Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried und Generaldirektor Ruf – 26. September 2025, 9:30 Uhr
Seit kurzem werden „Datenträgerspürhunde“ durch die österreichische Bundespolizei ausgebildet. Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried und Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, überreichen am 26. September 2025 Dekrete an fünf Polizeidiensthundeführer zum Abschluss der Ausbildung für „Datenträgerspürhunde“. Anschließend findet eine Einsatzvorführung der „Datenträgerspürhunde“ statt.
Wann: 26. September 2025, 9:30 Uhr
Wo: Hofherr-Schrantz-Gasse 6, 1210 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/yd7fnhpe
