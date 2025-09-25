Jubiläumsausgabe trend.

Wien (OTS) -

Das Wirtschaftsmagazin trend. feiert heuer sein 55-jähriges Bestehen. Seit mehr als fünf Jahrzehnten begleitet der trend. seine Leserinnen und Leser mit fundierten Analysen, exklusiven Interviews und tiefgehenden Recherchen zu Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Zum Jubiläum widmet sich die Redaktion in einer Sonderausgabe den „55 Legenden“, die Österreichs Wirtschaftsgeschichte nachhaltig geprägt und gestaltet haben.

Mit diesem Schwerpunkt gelingt es dem trend., die Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schlagen: Welche Persönlichkeiten und Unternehmen haben die Wirtschaft über Jahrzehnte entscheidend beeinflusst? Welche Ideen, Innovationen und Weichenstellungen haben Österreich international konkurrenzfähig gemacht? Und welche Lehren lassen sich daraus für die kommenden Jahre ziehen?

„Es ist mir eine große Freude, den trend. in diesem besonderen Jubiläumsjahr als Chefredakteur führen zu dürfen. Inhaltlich haben wir uns ganz den Legenden und ihrem Einfluss auf Österreich verschrieben. Die Jubiläumsausgabe ist ein Kaleidoskop an Persönlichkeiten, Erfolgen und Herausforderungen – eine außergewöhnliche Ausgabe mit vielen spannenden Insights und einem klaren Blick auf die Zukunft“, so Bernhard Ecker, Chefredakteur des trend.

Auch Ralf B. Six, CEO des trend., unterstreicht die Bedeutung dieses Meilensteins: „Es erfüllt mich mit Stolz, den trend. seit vielen Jahren begleiten und nun auch dieses Jubiläum mitgestalten zu dürfen. In einer Zeit, in der Medienlandschaften sich rasant verändern und viele Titel unter Druck geraten, ist es ein starkes Signal, dass wir am österreichischen Markt konstant erfolgreich reüssieren. Der trend. steht für journalistische Qualität, Unabhängigkeit und Relevanz – und das seit 55 Jahren.“

Die trend. Jubiläumsausgabe „55 Jahre – 55 Legenden“ erscheint am 26. September 2025 und bietet ihren Leserinnen und Lesern nicht nur spannende Porträts und Hintergrundberichte, sondern auch inspirierende Geschichten über Pioniergeist, Unternehmertum und wirtschaftliche Verantwortung. Sie ist zugleich eine Hommage an die heimische Wirtschaft und ein Beweis dafür, wie wichtig verlässlicher Wirtschaftsjournalismus für Österreich bleibt.

Mit dem Blick nach vorne setzt der trend. auch künftig auf Innovation, Qualität und Nähe zu seinen Leserinnen und Lesern – und bleibt damit das Leitmedium für wirtschaftliche Orientierung im deutschsprachigen Raum.