Die Fruit Attraction 2025 wird die größte Ausgabe in ihrer Geschichte veranstalten

Vom 30. September bis 2. Oktober findet die Fruit Attraction zum 17. Mal statt, organisiert von IFEMA MADRID und FEPEX, mit Andalusien als Hauptsponsor. Die weltweit führende Fachmesse für Obst- und Gemüsemarketing wird in diesem Jahr 2.460 Aussteller aus 64 Ländern begrüßen – ein Anstieg von 8,4 % gegenüber 2024 – auf einer Fläche von mehr als 78.000 Quadratmetern (+10 % gegenüber der Vorjahresausgabe) und erwartet über 120.000 Fachbesucher aus 150 Ländern. Diese Messe ist ein strategischer Motor für Wirtschaft, Innovation und internationale Projektion.

Die Fruit Attraction 2025 wächst beträchtlich und nimmt bis zu 10 Hallen der IFEMA MADRID (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 14) ein. Die Hallen sind nach Regionen und Sektoren gegliedert, um das Erlebnis für Aussteller und Besucher gleichermaßen zu optimieren.

Der Bereich Frischeprodukte wird erneut rund 70 % der Messe ausmachen und damit sein strategisches Gewicht innerhalb des Gesamtangebots festigen. Der Bereich Zulieferindustrie wird ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, ebenso wie die Frischelogistik– ein Bereich, der sich auf Kühlkettenlösungen und den Transport von Frischwaren konzentriert. Der Bereich Innova&Tech, zu dem Biotech Attraction und Smart Agro gehören, verzeichnet in diesem Jahr ein starkes Wachstum von bis zu 31 % gegenüber 2024 und festigt damit seine Rolle als Drehscheibe für Innovation, Forschung und technologische Entwicklung in der Industrie.

Von den 2.460 Ausstellern sind 323 neue Unternehmen. Die inländische Beteiligung macht 52 % der Messe aus. Die Führungsrolle Spaniens auf dem Weltmarkt für Obst und Gemüse spiegelt sich in der starken Präsenz aller Erzeugerregionen wider. Auch im internationalen Kontext war ein deutliches Wachstum zu verzeichnen, das mit 1.418 Unternehmen mehr als 47 % der Gesamtbelegung ausmachte. 14 neue Länder kamen hinzu, darunter Algerien, El Salvador, Äthiopien, Georgien, Ungarn, Malta, Jordanien, Mauritius, Senegal, Serbien, Uganda, Usbekistan, Vietnam und Simbabwe.

Fruit Attraction will eine Plattform für die internationale Expansion und Förderung bieten. In diesem Zusammenhang wird IFEMA MADRID zusammen mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, ICEX und FEPEX, das International Buyers Programme aktivieren und fast 700 Einkäufer aus 67 Ländern, Einkaufsleiter des Einzelhandels, Importeure und Großhändler einladen, die eine besondere Dynamik in das Messegeschäft bringen werden.

Bei der diesjährigen Ausgabe sind Malaysia und Mexiko als Gastimporteure dabei, mit einem vollen Programm aus Rundtischgesprächen, Führungen und B2B-Sessions, um die Handelsbeziehungen zu stärken. Die Tomate wird im Mittelpunkt des Programms stehen, das ihren Nährwert, ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihre Rolle in der Dynamik des Welthandels hervorhebt.

Neu ist die Organic Hub Tour, eine speziell ausgeschilderte Route innerhalb der Messe, die Unternehmen mit bio-zertifizierten Produkten besser sichtbar machen soll.

Die Fruit Attraction 2025 bietet ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Bei dieser Gelegenheit wird das Fruit Forum by Timac Agro Kongresse wie Grape Attraction und Biotech Attraction ausrichten. Darüber hinaus gibt es weitere Veranstaltungen wie den Biofruit Congress, Fresh Food Logistics The Summit und weitere interessante Vorträge.

Wie immer wird Factoría Chef, gesponsert von #alimentosdespaña, die kulinarische Vielseitigkeit von Obst und Gemüse mit attraktiven Live-Kochsessions hervorheben.

Darüber hinaus wird The Innovation Hub mit 50 Produkten der Bereich sein, der der Innovation und neuen Geschäftsentwicklungen in der Branche gewidmet ist. In diesem Bereich wird die Messe erneut die Innovation Hub Awards veranstalten, die inzwischen zu einer Vorzeigeveranstaltung geworden sind, die Innovation und Unternehmertum in der gesamten Branche fördert.

Fruit Attraction vergibt die Best Stand Awards, mit denen Messestände ausgezeichnet werden, die sich durch ihre Kreativität, ihr Design und ihr Engagement für Nachhaltigkeit in vier Kategorien von der Messe abheben: Originellste Idee; Bestes Design; Nachhaltigste Idee und People's Choice. Ebenso werden die 15th APAE Journalism Awards und die Fruit Attraction Awards verliehen, wobei letzterer renommierten internationalen Medien gewidmet ist, die sich auf die Obst- und Gemüseindustrie spezialisiert haben.

Die Fruit Attraction 2025, eine vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung unterstützte Veranstaltung, wird mit einer Eröffnungsfeier beginnen, die von Minister Luis Planas geleitet wird. Diese Ausgabe hat Andalusien als Hauptsponsor und wird in Zusammenarbeit mit der Region Murcia, Veganic Nature, Agrobank, Timac Agro, Únikas und MSC durchgeführt.

