bank99 platziert erste Senior-Preferred-Anleihe mit einem Volumen von 85 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Debütemission am Kapitalmarkt

Anleihe 2,2-fach überzeichnet – Orders von insgesamt 190 Millionen Euro.

Aufbau eines Zugangs zum Kapitalmarkt als Ergänzung zu den bestehenden Refinanzierungsquellen

Stärkung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen für weiteres Wachstum

Aktuelles Moody’s Emittentenrating Baa2, stabil

Die bank99 hat ihre erste Emission am Kapitalmarkt mit großem Erfolg abgeschlossen. Die Senior-Preferred-Anleihe wurde mit einem Gesamtvolumen von 85 Millionen Euro erfolgreich platziert und war mit einem Faktor von 2,2 überzeichnet. Das Orderbuch belief sich somit auf insgesamt 190 Mio. Euro, wodurch am unteren Ende der Bandbreite bei Midswap + 210 Basispunkten gepreist werden konnte, und umfasst Investor*innen aus Österreich sowie aus dem internationalen Umfeld.

„Die hervorragenden Investor*innen-Orders aus dem In- und Ausland bei unserer Premiere am Kapitalmarkt sind ein Beleg für die kontinuierlich positive Entwicklung und die gute Reputation der bank99 sowie ein eindrucksvoller Beleg für das hohe Vertrauen, das uns Investor*innen entgegenbringen“ , zeigt sich Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG und stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der bank99, erfreut.

Emission als Ergänzung des bestehenden Finanzierungsmixes

Die Anleihe ist mit einem Kupon von 4,25 % versehen und läuft bis 28. September 2029, wobei die Emittentin das einmalige Recht hat, die Anleihe vorzeitig zum 28. September 2028 zu tilgen. Diese Konditionen spiegeln einerseits die solide Bonität (Moody’s Emittentenrating Baa2, stabil) als auch das nachhaltige Geschäftsmodell der bank99 wider. Mit den Nettoerlösen der Emission wird die Refinanzierung weiter gestärkt und die organischen Wachstumsstrategie unterstützt.

„Der Erfolg der Emission ist nicht zuletzt auf die umfangreiche Vorarbeit des gesamten bank99-Teams zurückzuführen. Investor*innen wurden mit einer klaren Kapitalmarkt-Story transparent angesprochen und umfassend über die Zukunftspläne der bank99 informiert. Besonders positiv aufgenommen wurde auch unser erstes profitables Halbjahr 2025“ , so Bernhard Achberger (Vorstand Marktfolge bank99) und Bernhard Hohenegger (Vorstand Markt bank99).

Die rechtliche Grundlage für die Anleihe bildet das im Mai erstmalig etablierte Emissionsprogramm ("Debt Issuance Programme") der bank99, welches mithilfe von Wolf Theiss Rechtsanwälte (Legal Advisor der Emittentin), der Raiffeisen Bank International (Arranger und Dealer) und Schönherr Rechtsanwälte (Legal Advisor des Arrangers und Dealers) erstellt wurde.

bank99: Versteht dich von selbst

Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent). Mit rund 350 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit rund 300.000 Kund*innen. Mit einem flächendeckenden Netz von knapp 1.700 Postpartnern und Postfilialen bietet die bank99 ein umfassendes Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand, Konsumkredit, Veranlagen und Sparen, Wohnfinanzierung und Versicherungen. Mehr unter bank99.at.