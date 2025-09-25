eGovernment Monitor 2025: Österreich weiterhin an der Spitze im D-A-CH Vergleich

Wien (OTS) -

Österreich liegt auch 2025 bei der Nutzung klar vorne: Mit 70 Prozent hat Österreich im Ländervergleich die höchste Nutzungsquote bei E-Government-Services – 75 Prozent bei der Gruppe der 16-34-Jährigen, gefolgt von 73 Prozent bei den 35-54-Jährigen.

„Mir ist wichtig, dass wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, um das Leben der Bürgerinnen und Bürger zu erleichtern und Unternehmen bestmöglich zu entlasten. In diesem Zusammenhang spielen digitale Kompetenzen eine wichtige Rolle. Deswegen schaffen wir im Rahmen der Digitalen Kompetenzoffensive für Österreich niederschwellige Ausbildungsangebote und bringen Digital-Knowhow direkt zu den Menschen. Damit stellen wir sicher, dass alle von der Digitalisierung profitieren“, so Digitalisierungsstaatsekretär Alexander Pröll zur aktuellen eGovernment Monitor Studie.

Mobile Government

Der positive Trend im Bereich Mobile Government hält an. 66 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, die ein Smartphone oder Tablet besitzen und bereits E-Government-Services genutzt haben, taten dies schon mobil. Das ist – wie bereits im Jahr zuvor – ein Plus von 5 Prozent und damit Platz 1 im D-A-CH-Vergleich (Deutschland: 56 Prozent, Schweiz: 57 Prozent). Die ID Austria als sichere digitale Identität spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle.

Bereits 94 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben zumindest von der ID Austria gehört. Dabei wissen 41 Prozent in etwa, wofür der Begriff ID Austria steht, weitere 38 Prozent trauen sich sogar zu, den Begriff zu erklären. Nur 2 Prozent geben an, den Begriff noch nie gehört zu haben und 4 Prozent haben keine Angabe gemacht.

Verbesserungen bei den E-Government Services:

96 Prozent der befragten Österreicherinnen und Österreicher sehen Verbesserungen beim Angebot digitaler Verwaltungsleistungen. 28 Prozent nehmen sogar deutliche Verbesserungen bei den E-Government Services der heimischen Verwaltung wahr.

„Das Ergebnis freut uns natürlich, da wir unsere Angebote und Services laufend evaluieren und weiterentwickeln. Ziel ist es benutzerfreundlicher und sicherer zu werden. Mit dem Start der ID Austria App im Juni 2025 haben wir zahlreiche Verbesserungen umgesetzt. Die App wurde im Hinblick auf die Barrierefreiheit deutlich verbessert und fokussiert klar auf die zentralen Funktionen der digitalen Identität: sicheres Anmelden und qualifiziertes Signieren – einfach, intuitiv und europaweit einsetzbar“, so Pröll weiter.

eGovernment MONITOR

Der eGovernment Monitor ist eine Studie der Initiative D21 und der Technischen Universität München zur Nutzung und Akzeptanz digitaler Verwaltungsleistungen aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, Österreich und der Schweiz, durchgeführt von Kantar. Die Studie ist repräsentativ für die österreichische Online-Bevölkerung ab 16 Jahren, befragt wurden 1000 Personen.

Studienseite: 2025 - Initiative D21

Publikation (barrierearmes PDF): eGovernment MONITOR 2025

(Schluss)