Neuer städtischer Kindergarten im Sophienspital-Areal eröffnet im Frühjahr 2026

Wien (OTS) -

Auf dem Areal des ehemaligen Sophienspitals entsteht bis 2025/2026 das neue Stadtquartier „sophie7“ – das größte innerstädtische Stadtentwicklungsprojekt innerhalb des Wiener Gürtels. Ein zentraler Bestandteil dieser Entwicklung ist der neue städtische Kindergarten mit sieben Gruppen, der im Frühjahr 2026 eröffnet wird.

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling sowie Bezirksvorsteher Markus Reiter besuchten die Baustelle und informierten sich über den Baufortschritt. Beide zeigten sich beeindruckt von der hohen Qualität des künftigen Standorts.

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling:

„Im Kindergarten bekommen unsere Jüngsten das Rüstzeug für die weitere Bildungslaufbahn und erlernen die Grundlagen für das Zusammenleben in der Gesellschaft. Daher freue ich mich, dass das neue Stadtquartier ‚sophie7‘ Familien neben vielen anderen Angeboten auch einen Kindergarten als erste Bildungseinrichtung bietet.“

Bezirksvorsteher Markus Reiter unterstrich die Bedeutung des Projekts für den Bezirk:

„Ein langjähriges Entwicklungsprojekt steht kurz vor dem Abschluss. Der neue Kindergarten ist ein wichtiger Baustein in einem vielfältigen Angebot für Familien in Neubau. Mein Dank gilt allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit – insbesondere der WBV-GPA als Projektentwicklerin. Wir freuen uns schon heute auf die Eröffnung 2026.“

Die Anmeldung für einen Platz im neuen Kindergarten ist ab sofort möglich.

Kindergarten als Teil des neuen Stadtquartiers „sophie7“

Auf dem 13 Hektar großen Gelände des ehemaligen Sophienspitals entsteht bis 2025/2026 ein urbanes und zugleich grünes Quartier mit einem attraktiven Mix aus Wohnen, Arbeiten, Bildung, Kultur und Freizeit.

Eckpunkte der Entwicklung:

rund 220 Wohnungen

öffentlicher Park mit erweitertem Baumbestand

Stadtterrasse für alle Wiener*innen

Kindergarten

Spielplatz

Mehrgenerationen Café, Pop-up-Stores, Veranstaltungssaal, Sporthalle

Erhalt historischer Bausubstanz und Integration neuer Grünflächen

Energieversorgung durch Fernwärme, Geothermie, Photovoltaik

Grünfassaden, Balkonlauben für nachhaltige Kühlung

exzellente Anbindung: U3, S-Bahn, Regional- und Fernverkehr, Nähe zum Westbahnhof und zur Mariahilfer Straße

Das Areal wird so zu einem Ort für alle Generationen – für Bewohner*innen, Anrainer*innen, alle Wiener*innen und Gäste.

Anmeldung für einen städtischen Kindergartenplatz: https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/bildung/bildungseinrichtungen/kinder/kindergarten.html