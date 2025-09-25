Armutskonferenz warnt Regierende davor, das letzte soziale Netz kaputt zu machen

Wien (OTS) -

„Das Reden über „die Flüchtlinge“ hilft beim Schweigen über all die sozialen Missstände in den Bundesländern zwischen Neusiedler- und Bodensee“, kritisiert das Netzwerk Armutskonferenz das einseitige und unausgewogene Reden über das untere soziale Netz. „Es gibt viele vergessene und verschwiegene Probleme in der Sozialhilfe“, berichtet Sozialexperte Martin Schenk aus dem Alltag von Menschen mit kleinen Einkommen. „Die Soforthilfe funktioniert nicht, es gibt keine klare Definition von Alleinerziehenden, die Wohnkosten sind nicht tragbar, Menschen mit Behinderungen wird ein selbstbestimmtes Leben verweigert, Entscheidungsfristen am Amt sind zu lange und es treten große Mängel im Vollzug auf“, so der Sozialexperte. „Wer von einer Reform der Sozialhilfe spricht, darf zu diesen Missständen in den Bundesländern nicht schweigen. Wer weniger Kinderarmut möchte, muss Sozialhilfe und Kindergrundsicherung gleichzeitig auf den Weg bringen“, fasst die Armutskonferenz zwei notwendige Prinzipien für die Verhandlungen zusammen. „Sonst gibt es am Ende mehr soziales Elend, nicht weniger.“

Für eine funktionierende Sozialhilfe muss Thema sein: