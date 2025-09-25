  • 25.09.2025, 09:36:02
AVISO Pressekonferenz – Hochschule Campus Wien startet österreichweit erste duale Bachelorstudiengänge für Elementarpädagogik

Wien (OTS) - 

In Wiens Kindergärten fehlen hunderte Elementarpädagog*innen, neues Personal wird laufend gesucht. Ab Herbst startet an der Hochschule Campus Wien ein neues, in Österreich einzigartiges Ausbildungsmodell: duale Bachelorstudiengänge für Elementarpädagogik. Damit werden Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt – ein entscheidender Schritt zur Professionalisierung des Berufsbildes und zur Sicherung der Qualität in den Wiener Kindergärten.

Aus diesem Anlass laden wir zu einer Pressekonferenz ein.

Pressekonferenz Start der ersten dualen Bachelorstudiengänge Elementarpädagogik an der Hochschule Campus Wien

Freitag, 3. Oktober 2025, 10.30 Uhr

Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 222, 1100 Wien, The Hive (E.E.07)

Auf dem Podium:

  • Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung

  • Nina Hover-Reisner, Studienprogrammleiterin Elementarpädagogik, Hochschule Campus Wien

  • Wilhelm Behensky, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsleitung, Hochschule Campus Wien

  • Ein*e Studierende*r der Elementarpädagogik, Hochschule Campus Wien

Für die Teilnahme bitten wir um Akkreditierung per E-Mail an silvia.haselhuhn@hcw.ac.at.

Hochschule Campus Wien

Mit rund 9.100 Studierenden an zwei Standorten und zwei Kooperationsstandorten ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Hochschule Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom

Rückfragen & Kontakt

Hochschule Campus Wien
Silvia Haselhuhn, MA, MSc
Teamleiterin Public Relations
Telefon: +43 1 606 68 77 6441
E-Mail: silvia.haselhuhn@hcw.ac.at
Website: https://www.hcw.ac.at

