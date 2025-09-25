AVISO Pressekonferenz – Hochschule Campus Wien startet österreichweit erste duale Bachelorstudiengänge für Elementarpädagogik

Wien (OTS) -

In Wiens Kindergärten fehlen hunderte Elementarpädagog*innen, neues Personal wird laufend gesucht. Ab Herbst startet an der Hochschule Campus Wien ein neues, in Österreich einzigartiges Ausbildungsmodell: duale Bachelorstudiengänge für Elementarpädagogik. Damit werden Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt – ein entscheidender Schritt zur Professionalisierung des Berufsbildes und zur Sicherung der Qualität in den Wiener Kindergärten.

Aus diesem Anlass laden wir zu einer Pressekonferenz ein.

Pressekonferenz Start der ersten dualen Bachelorstudiengänge Elementarpädagogik an der Hochschule Campus Wien

Freitag, 3. Oktober 2025, 10.30 Uhr

Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 222, 1100 Wien, The Hive (E.E.07)

Auf dem Podium:

Christoph Wiederkehr , Bundesminister für Bildung

Nina Hover-Reisner , Studienprogrammleiterin Elementarpädagogik, Hochschule Campus Wien

Wilhelm Behensky , Gründer und Vorsitzender der Geschäftsleitung, Hochschule Campus Wien

Ein*e Studierende*r der Elementarpädagogik, Hochschule Campus Wien

Hochschule Campus Wien

