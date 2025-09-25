"Asterix in Lusitanien": Presseportal jetzt online

Berlin (OTS) -

Bereiten Sie Ihre Berichterstattung zum 41. gallischen Abenteuer "Asterix in Lusitanien" vor. Umfassendes Informations-, Hintergrund- und Bildmaterial steht jetzt zum Downloaden bereit. Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "Asterix in Lusitanien (Band #41)". Nach Ihrer Freischaltung können Sie mit dem Herunterladen beginnen.

Akkreditieren Sie sich für die offizielle Pressekonferenz zum neuen Asterix-Abenteuer mit Fabcaro und Didier Conrad. Die PK findet am 13. Oktober 2025 in Paris statt. Melden Sie sich bitte bis zum 29. September beim unten aufgeführten Pressekontakt dafür an. Die Teilnahme ist ausschließlich mit Akkreditierung möglich!

Mit "Asterix in Lusitanien" erscheint zum zweiten Mal ein Abenteuer aus der Feder des Szenaristen Fabcaro. Für Didier Conrad ist es bereits das siebte Asterix-Album, das er als Zeichner in Szene setzt. Damit treten die beiden in die Fußstapfen der Asterix-Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo.

Im 41. Asterix-Album reisen unsere unbeugsamen Freunde in den äußersten Südwesten des Römischen Reiches. In ein Land, das für seine beeindruckenden historischen Bauwerke, seine kulinarischen Spezialitäten und vor allem für seine Gastfreundschaft bekannt ist! Nur so viel wird verraten: Ein Abenteuer auf den Straßen Lusitaniens hält auch für Asterix, Obelix und Idefix einiges zum Entdecken bereit!

Am 23. Oktober 2025 ist das Album "Asterix in Lusitanien" im Handel und online erhältlich. Im www.egmont-shop.de ist es schon jetzt vorbestellbar (ISBN: 978-3-7704-2441-2, HC: EUR 13,50 EUA 13,90 SFR 18,90, SC: EUR: 7,99 EUA 8,50 SFR 15,00)

Reservieren Sie sich bereits heute Ihre Rezensionsexemplare bei dem angegeben Pressekontakt.

Übrigens! Ab dem 20. Oktober stellen wir Ihnen auch ein umfangreiches Electronic Press Kit (EPK) im Presseraum "Asterix in Lusitanien" zum Download zur Verfügung! Unter anderem gibt es Interviews mit den Asterix-Künstlern, dem Übersetzer Klaus Jöken, Bilder aus der Asterix-Druckerei und vieles mehr.