Jugendliche von anhaltender Rezession besonders betroffen: AK ruft Landespolitik und AMS zum wirksamen Gegensteuern auf

Linz (OTS) -

Als Folge der anhaltend schwachen Konjunktur steigt die Arbeitslosigkeit in Österreich seit dem Frühsommer 2023 stetig an. Oberösterreich als Industriebundesland ist davon überdurchschnittlich stark betroffen. Vor allem bei der Jugendarbeitslosigkeit ist aktives Gegensteuern dringend geboten. „ Ein guter Start ins Erwerbsleben mit einer fundierten Berufsausbildung wirkt sich positiv auf die gesamte Berufslaufbahn aus “, betont AK-Präsident Andreas Stangl. Hingegen ist bei Jugendlichen, die keine Lehrstelle bzw. Beschäftigung finden, die Gefahr brüchiger Erwerbskarrieren und wiederkehrender Arbeitslosigkeit in späteren Jahren sehr groß.

Betriebe, die stets einen hohen Fachkräftebedarf beklagen, sind daher gefordert, nachhaltig in die Ausbildung junger Menschen zu investieren. Handeln müssen aber auch die Landespolitik und das AMS. Und zwar mit maßgeschneiderten Beratungs-, Unterstützungs- und Ausbildungsangeboten, die sich an den Problemen und Bedürfnissen der Jugendlichen orientieren.

Zur Veranschaulichung: Ende August waren in Oberösterreich 9.082 Menschen unter 25 Jahre auf der Suche nach einem Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz (1.033 lehrstellensuchend, 4.799 arbeitslos und 3.250 in einer AMS-Schulung). Das sind um 4,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Gegenüber August 2023 hat sich die Zahl sogar um mehr als 1.000 Jugendliche bzw. 13,4 Prozent erhöht.

Den höchsten Anstieg an Jugendlichen ohne Beschäftigung innerhalb eines Jahres verzeichnete der Bezirk Perg mit 17,5 Prozent. Nur in vier der 15 oberösterreichischen Bezirke ging deren Zahl leicht zurück, in allen anderen erhöhte sie an. Besonders auffällig: Die Zahl der Jugendlichen, die eine Lehrstelle suchen, stieg in Oberösterreich innerhalb eines Jahres um 12,8 Prozent. Im Bezirk Gmunden betrug der Anstieg sogar 67,9 Prozent. Lediglich in fünf von 15 Bezirken gibt es weniger Lehrstellensuchende als im Vorjahr. Den größten Rückgang gab es im Bezirk Grieskirchen mit 38,5 Prozent. Entgegen dem OÖ-Trend gehört Grieskirchen auch zu jenen vier Bezirken, in denen die Zahl der beschäftigungslosen Jugendlichen leicht zurückgegangen ist.