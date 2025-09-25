Tanzpaare für die Eröffnung des Steirerballs 2026 gesucht

Wien (OTS) -

Der Steirerball wird stets von Tanzpaaren feierlich eröffnet. Junge Menschen, die gut und gerne tanzen und Teil des Eröffnungskomitees werden wollen, sind herzlich zum Vortanzen am 4. Oktober 2025 in Graz eingeladen. Der nächste Steirerball findet am 9. Jänner 2026 in der Wiener Hofburg statt.

Der Einzug des Jungdamen- und Jungherrenkomitees in den Festsaal der Wiener Hofburg ist Jahr für Jahr einer der Höhepunkte des Steirerballs in Wien. Tanzpaare, die den fröhlich-eleganten Ball am 9. Jänner 2026 eröffnen möchten, sind herzlich eingeladen, am Samstag, den 4. Oktober um 17:00 Uhr nach Graz zu kommen, um in der Messe Graz (Halle A, 1. Stock) ihre Tanzkünste unter Beweis zu stellen. Gesucht sind talentierte und tanzbegeisterte Mädeln und Burschen im Alter von 16 bis 28 Jahren.

Wer mitmachen möchte, meldet sich bei Tanzlehrerin Claudia Eichler unter info@tanzschule-eichler.at an. Weitere Informationen zur Eröffnung gibt es vor Ort oder bei Claudia Eichler telefonisch unter: 0664-266 38 38. Claudia Eichler hat die Leitung der Jury inne und zeichnet zudem für die Eröffnungspolonaise des Steirerballs 2026 verantwortlich.

„Jene Paare, die beim Casting einen guten Rechtswalzer sicher aufs Parkett legen, haben gute Chancen, in Wien bei der Eröffnung des fröhliganten Steirerballs im Jänner 2026 dabei zu sein“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballveranstalter. Persönlicher Einsatz beim Vortanzen wird übrigens belohnt: Tänzerinnen und Tänzer, die in fescher Tracht zur Grazer Herbstmesse kommen, bekommen nach dem Vortanzen Imbiss und Getränke.

Limitiertes Frühbucher-Angebot

Der Kartenverkauf für das wichtigste Ereignis für die Steirer in Wien hat bereits gestartet und findet heuer fast ausschließlich online unter www.steirerball.com statt. Darüber hinaus sind die Ballkarten bei ausgesuchten Verkaufsstellen wie Heimatwerk, der Tourismusregion oder ausgewählten Trachtengeschäften erhältlich. Schnell sein lohnt sich: Frühbucher sichern sich ihr Ticket ab sofort bis zu dem 10. Oktober 2025 um 98,-- Euro. Danach kostet der Eintritt regulär 119,-- Euro pro Person. Studierende bezahlen für eine Ballkarte bis zum vollendeten 27. Lebensjahr und gegen Vorlage eines gültigen Studierenden-Ausweises 49,-- Euro.

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.