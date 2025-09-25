Golden Suisse und Professor Joseph Stiglitz veranstalten globale UHNWI-Konferenz

Zürich (OTS) -

Am 10. September veranstaltete Golden Suisse eine exklusive Privatgala für Vermögende im prestigeträchtigen The Dolder Grand in Zürich und begrüßte mehr als 150 angesehene ultrareiche Privatpersonen (Ultra-High-Net-Worth Individuals – UHNWIs) und Leiter von Familienvermögensverwaltungen aus über 80 Ländern.

Die Grundsatzrede wurde von Professor Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger – Wirtschaftswissenschaftler, Autorität der Weltbank und einer der 100 einflussreichsten Denker der Welt, gehalten. Ebenfalls sprach Daniel Weitmann, Gründer von Golden Suisse, der die Mission des Unternehmens zur Wiederherstellung von Stabilität, Sicherheit, Privatsphäre und Souveränität im Schweizer Bankwesen erläuterte.

Die Diskussionen konzentrierten sich auf die zunehmende Fragilität des globalen Bankensystems, die Erosion des US-Dollars sowie die zunehmende Politisierung von Geld und Zahlungsinfrastrukturen.

Professor Stiglitz bemerkte: „Alle Währungen und Banken beruhen letztlich auf Vertrauen. Wenn dieses Vertrauen schwindet, ist das gesamte Finanzsystem gefährdet."

Daniel Weitmann antwortete: „Golden Suisse beseitigt die Unsicherheit des Vertrauens, indem sie das Geld direkt in physischem Gold verankert, das privat in der Schweiz gelagert wird und weltweit genutzt werden kann. Es geht nicht nur um Reichtum – es geht um Souveränität und Freiheit.

Golden Suisse präsentierte ihr Modell, das auf der jahrhundertealten Tradition der Schweizer Goldbarrentresore beruht und mit modernen Bankensystemen ergänzt wurde. Die Plattform ermöglicht Kunden, ihr in der Schweiz privat verwahrtes Gold für weltweite Zahlungen, Überweisungen und Kartentransaktionen zu nutzen. Durch die Verbindung von physischem Gold mit modernen Finanzschienen lässt Goldene Suisse das Erbe des Goldstandards wieder aufleben und wahrt gleichzeitig die zeitlosen Werte der Schweizer Privatsphäre sowie Neutralität.

Dieser Meilenstein unterstrich die führende Rolle von Goldenen Suisse bei der Gestaltung der Zukunft des Vermögensschutzes für die prominentesten Familien der Welt.

Multimedia:

Sehen Sie sich den Film „Golden Suisse – The Essence" an (Regie: Philip Walsch):

https://youtu.be/SULexj0sPMc?si=EUkiQg6Ozlyl_Rbu

Informationen zu Golden Suisse

Golden Suisse ist eine Schweizer Finanzgruppe, die sich auf Tresorgold, private Vermögensverwaltung und Vermögensschutz spezialisiert hat. Gegründet auf den Grundsätzen der Neutralität, Diskretion und Unabhängigkeit bietet Golden Suisse sichere sowie souveräne Lösungen für den Vermögenserhalt in einer Zeit der Unsicherheit. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.goldensuisse.com

support@goldensuisse.com

Video – https://www.youtube.com/watch?v=SULexj0sPMc

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2779677/Golden_Suisse_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2779678/Golden_Suisse_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2779679/Golden_Suisse_3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2779680/Golden_Suisse_4.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2779681/Golden_Suisse_5.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2779682/Golden_Suisse_6.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2583175/5525069/Golden_Suisse_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/golden-suisse-und-professor-joseph-stiglitz-veranstalten-globale-uhnwi-konferenz-302566453.html