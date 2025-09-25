Große Mehrheit für die Umsetzung Gesundheitsplans in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Die aktuelle MeinBezirk-Umfrage "So tickt Niederösterreich", bei der 5000 Personen befragt wurden, zeigt deutlich: Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sehen Handlungsbedarf im Gesundheitswesen, gleichzeitig unterstützen sie mehrheitlich die Umsetzung des Gesundheitsplans 2040+.

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner betont: „82 Prozent der Bevölkerung halten den Gesundheitsplan für notwendig – das ist ein starkes Mandat für Veränderung. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wollen eine moderne Gesundheitsversorgung, die auf Qualität, Spezialisierung und bestmögliche Betreuung setzt. Genau dafür arbeiten wir – für die beste Zukunft unserer Kinder. 89 Prozent sind bereit, für eine geplante Operation längere Wege in Kauf zu nehmen, wenn dort die Expertise vorhanden ist. Das zeigt: Qualität schlägt Nähe. Wir setzen daher auf Kompetenzzentren und abgestimmte Versorgungsnetzwerke, damit jede und jeder die beste Behandlung bekommt. Neun von zehn Menschen wünschen sich eine möglichst wohnortnahe, ambulante Betreuung. Mit neuen Primärversorgungseinheiten und modernen Strukturen gehen wir diesen Weg konsequent weiter. Tagtäglich leisten Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger Großartiges. Unser Ziel ist es, ihnen bessere Rahmenbedingungen zu schaffen – mit planbaren Dienstzeiten, digitaler Unterstützung und moderner Organisation. Die Umfrage bestätigt, dass die Bevölkerung Veränderung will – nachvollziehbar und mutig umgesetzt. Mit dem Gesundheitsplan 2040+ schaffen wir die Basis dafür, dass Niederösterreich auch in Zukunft eine Top-Gesundheitsversorgung bietet – für die beste Zukunft unserer Kinder.“