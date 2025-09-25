Neues Investment: IFA startet mit Linzer Bauherrenmodell „Zelkingerstraße 16“

Linz (OTS) -

Mit Bauherrenmodell N°502 startet IFA ein neues Investment in Linz

Beteiligung über ein Bauherrenmodell / Miteigentümergemeinschaft (MEG) am Wohnbau „Zelkingerstraße 16“

Anleger:innen profitieren von steueroptimiertem Investment in nachgefragte, geförderte Mietwohnungen

IFA ermöglicht eine Beteiligung am IFA Bauherrenmodell N°502. In der Zelkingerstraße, 4020 Linz, entsteht ein geförderter Wohnbau mit einem Gesamtinvestment von 9,55 Mio. Euro. Bis Sommer 2027 werden 21 leistbare Mietwohnungen errichtet, jede mit privaten Freiflächen wie Eigengarten und Terrasse oder Loggia.

„Als oberösterreichisches Unternehmen mit Firmensitz in Linz freuen wir uns besonders, mit der `Zelkingerstraße 16´ ein Investment in Linz anbieten zu können“, so Gunther Hingsammer, IFA AG. Bei diesem 502. IFA-Bauherrenmodell realisieren wir mit privaten Anleger:innen erneut nachgefragte, leistbare Mietwohnungen und ermöglichen damit ein langfristig attraktives Immobilieninvestment mit steuerlicher Optimierung.“

Die Beteiligung erfolgt über eine Miteigentümergemeinschaft (MEG). Das Mindestinvestment beträgt 16.650 Euro p.a. über drei Jahre bei Kreditzeichnung, die Planrendite liegt bei rund 6,1 % p.a. nach Ablauf der Förderphase.

Investor:innen profitieren über inflationsgesicherte Mieterträge von der hohen Nachfrage nach leistbarem Wohnraum und zudem über das IFA Bauherrenmodell von öffentlichen Förderungen und attraktiven, steuerlichen Begünstigungen. Investiert wird langfristig in einen krisenresilienten Substanzwert, ideal für Vermögensaufbau, Vermögensabsicherung und die private Altersvorsorge über eine „Immobilien-Pension“. Umfassendes Service ermöglicht das Rundum-Paket der IFA, es umfasst alle Meilensteine eines Immobilieninvestments von der Konzeption über den Bau bis hin zu Vermietung und Asset Management sowie laufender Investorenbetreuung.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen.

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.