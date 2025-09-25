Academy of Unlearning: Mentoring-Programm für migrantische und BIPoC Frauen* in der Kulturvermittlung

Wien (OTS) -

Mit der Academy of Unlearning bietet kulturen in bewegung, die Kunst- und Kulturabteilung des Vienna Insitute for International Dialogue and Cooperation (VIDC), ein Mentoringprogramm für migrantische und BIPoC Frauen*, das Einblicke in das Berufsfeld Kunst- und Kulturvermittlung ermöglicht und Impulse für Diversität und institutionellen Wandel setzt. Im Zentrum stehen individuelles Mentoring, Workshops zu kritischen Vermittlungsansätzen und die Entwicklung von Vermittlungsideen im Tandem. Elf ausgewählte Teilnehmerinnen stehen dabei in engem Austausch mit Kulturvermittlerinnen renommierter Häuser wie brut Wien, Burgtheater, Dschungel Wien, MAK – Museum für angewandte Kunst, Kultursommer Wien, KunstHausWien, Schauspielhaus Wien, Volkskundemuseum Wien, Wiener Festwochen, Wiener Konzerthaus und Wiener Staatsoper.

Am Dienstag, 30. September 2025, startet im Schauspielhaus Wien um 17.00 Uhr der zweite Durchgang der Academy of Unlearning. Den Auftakt bildet das Panel „(Un-)learning Institutions“, das den Blick darauf richtet, wie Kulturinstitutionen als Orte des Lernens und Verlernens verstanden werden können. Im Gespräch geht es um Erfahrungen aus der Academy, institutionelle Sichtweisen sowie die Bedeutung von Mentoring und Zusammenarbeit. Dabei wird diskutiert, wie Strukturen und Narrative, die unser Verständnis von Kultur prägen, kritisch hinterfragt und aufgebrochen werden können – und welche neuen Formen der Kulturvermittlung dadurch entstehen. Mit dabei sind Martina Grohmann (Künstlerische Co-Leitung, Schauspielhaus Wien), Alin Sanwald (Co-Leitung Offenes^Haus, Schauspielhaus Wien und Mentorin der Academy of Unlearning 2025/26), Fariba Mosleh (Kulturmanagerin und Kuratorin) sowie Cleidy Acevedo (Mentee der Academy of Unlearning 2024). Moderation: Ulli Mayer (conzeptum / mdw).

Anmeldungen an kultureninbewegung@vidc.org

Für Interviewanfragen und weiterführende Informationen stellen wir auf Wunsch gerne den Kontakt zu den beteiligten Institutionen und Mentor*innen her.

Die Academy of Unlearning wird unterstützt vom Verein Frauen helfen Frauen helfen, der Austrian Development Agency und der Kulturabteilung der Stadt Wien – MA7.

Details

(Un-)Learning Institutions — Panel & Kick-Off Event

Datum: 30.09.2025, 17:00 Uhr - 30.09.2025, 19:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Schauspielhaus Wien

Porzellangasse 19

1090 Wien

Österreich

URL: https://www.kultureninbewegung.org/einzelansicht/un-learning-institutions